نشرة المرأة والصحة.. قصة طلاق الفاشونيستا روان حسين.. كل ما تريد معرفته عن فيروس الورم الحليمي

ممارسة التمرينات الرياضية في المنزل من اسهل الطرق لتحصل على الليونة و اللياقة البدنية نظرا لأهمية الرياضة للجسم، لكن ليس بالضرورة الذهاب لصالات الألعاب الرياضية، بل يمكنك ممارسة التمرينات البسيطة في المنزل بشكل يومي.





تمرين نط الحبل من أهم واسهل التمارين التي يمكنك القيام بها يوميا في منزلك ، اليك أبرز فوائده بحسب موقع "هيلث لاين":





١_ يحرق من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ سعر حراري في نصف ساعة





٢_ يساعد على توازن القدمين





٣_ ينشط كافة عضلات الجسم



