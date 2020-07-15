نشرة المرأة والصحة.. قصة طلاق الفاشونيستا روان حسين.. كل ما تريد معرفته عن فيروس الورم الحليمي

نشر موقع صدى البلد العديد من الأخبار الهامة المتعلقة بالمرأة والصحة على مدار الساعات الماضية، كذلك أهم الأخبار عن فيروس كورونا التاجي المستجد، نستعرضها في السطور الآتية..
أعلنت الفاشينيستا الكويتية روان حسين أنفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد يوسف، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، من خلال نشر عدة صور فى الـ stories.
فاجأت الفاشينيستا الكويتية روان حسين جمهورها ومتابعيها على مواقع التوصال الأجتماعى بزوجها من رجل الأعمال الليبي يوسف مقريف، فى عام 2019 و ذلك بعد خلافات معه كانت معلنه على حساباتهما الشخصية على مواقع التواصل، حتى أعلنت زوجها وانتقال إقامتها إلى دبي، دون أن تكشف أي معلومات عن حياتها.
توصلت دراسة بريطانية ، امس، الى أن فيروس الورم الحليمى البشرى من اسباب اصابة الرجال بسرطان البروستاتا .. فما هو هذا الفيروس الذى يهدد خصوبة الرجال؟
أوضح موقع " netdoctor" أن فيروس الورم الحليمي البشري مجموعة من الفيروسات التي تؤثر على الجلد والأسطح المخاطية في الجسم ومنها: المهبل ، عنق الرحم ، فتحة الشرج ، الفم والحلق.
ممارسة التمرينات الرياضية في المنزل من اسهل الطرق لتحصل على الليونة و اللياقة البدنية نظرا لأهمية الرياضة للجسم، لكن ليس بالضرورة الذهاب لصالات الألعاب الرياضية، بل يمكنك ممارسة التمرينات البسيطة في المنزل بشكل يومي.
تمرين نط الحبل من أهم واسهل التمارين التي يمكنك القيام بها يوميا في منزلك ، اليك أبرز فوائده بحسب موقع "هيلث لاين":
١_ يحرق من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ سعر حراري في نصف ساعة
٢_ يساعد على توازن القدمين
٣_ ينشط كافة عضلات الجسم
رغم صغر سنه ، إلا أن بروكلين بيكهام ابن لاعب كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام ، قرر أن يتقدم لخطبة حبيبته نيكولا بيلتز بعد قصة حب دامت أشهرا .
وأعلن بروكلين و نيكولا خطبتهما بالفعل خلال الأيام الماضية ، وكان الحدث ، حديث مواقع التواصل الإجتماعي نظرًا لصغر سن ابن ديفيد بيكهام والذي لم يتجاوز الـ 21 عاما.