100 مليون ضحية في 1918 .. فوتشي: كورونا سيصل لمستويات مرعبة أعلى من الإنفلونزا الإسبانية





الذي شارك في مبادرة الصحة العالمية بجامعة جورجتاون افتراضيا، الثلاثاء، حيث قال : "إذا نظرت إلى حجم جائحة عام 1918 حيث مات من 50 إلى 75 إلى 100 مليون شخص على مستوى العالم، فقد كانت أم جميع الأوبئة والتاريخية حقًا"، مضيفا "آمل ألا نقترب من هذا بجدية". وبحسب ما ورد عن فوتشي،









ووصف فوتشي أزمة جائحة كورونا بأنها "جائحة ذات أبعاد تاريخية"، وأضاف أن الولايات الجنوبية والجنوبية الغربية في أمريكا هي تلك التي تراقبها من كثب الآن؛ بسبب عودة الحالات بعد رفع القيود المتعلقة بكورونا في الآونة الأخيرة.









واضاف فوتشي، وهو أيضًا مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، في إشارة خاصة إلى كاليفورنيا وفلوريدا وأريزونا وتكساس، "إنهم يرون أعدادًا قياسية من الحالات، في الغالب، بين الشباب" .









واقترح المسؤول الامريكي أن "الأفراد، ومعظمهم من الشباب، شوهدوا في الحانات المتجمعة في أماكن مزدحمة، وكثير منهم بدون أقنعة، ما يزيد النار اشتعالا".









واختلف أنتوني فوتشي سابقًا مع دونالد ترامب فيما يتعلق بالتعامل مع البلاد لوباء الفيروس المستجد، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لم تكن ":تقوم بعمل رائع" فيما يتعلق بأرقام كوفيد 19.









ووفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز في 15 يونيو، هناك حاليًا 13.3 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا مسجلة في العالم والتي أسفرت عن أكثر من 579000 حالة وفاة - حدثت 136493 منها في الولايات المتحدة وحدها.









وأصابت جائحة الإنفلونزا الاسبانية عام 1918 حوالي 500 مليون شخص، أي ثلث سكان العالم في ذلك الوقت.









وتشير التقديرات إلى أن عدد القتلى من أحد الأوبئة "الأكثر فتكًا" في التاريخ كان يتراوح بين 17 مليونا و 100 مليون.