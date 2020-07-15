AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

100 مليون ضحية في 1918 .. فوتشي: كورونا سيصل لمستويات مرعبة أعلى من الإنفلونزا الإسبانية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:51 م
انتوني فوتشي
انتوني فوتشي
Advertisements
على صالح
أكد الدكتور أنتوني فوتشي، عالم المناعة الأمريكي البارز، وعضو فرقة عمل مكافحة البيت الأبيض لـ فيروس كورونا التابعة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، أن هناك احتمالًا أن يصل وباء الفيروس المستجد إلى أحجام الإنفلونزا الإسبانية عام 1918، وفقا لما أفادت به شبكة CNN 

وبحسب ما ورد عن فوتشي، الذي شارك في مبادرة الصحة العالمية بجامعة جورجتاون افتراضيا، الثلاثاء، حيث قال: "إذا نظرت إلى حجم جائحة عام 1918 حيث مات من 50 إلى 75 إلى 100 مليون شخص على مستوى العالم، فقد كانت أم جميع الأوبئة والتاريخية حقًا"، مضيفا "آمل ألا نقترب من هذا بجدية".


ووصف فوتشي أزمة جائحة كورونا بأنها "جائحة ذات أبعاد تاريخية"، وأضاف أن الولايات الجنوبية والجنوبية الغربية في أمريكا هي تلك التي تراقبها من كثب الآن؛ بسبب عودة الحالات بعد رفع القيود المتعلقة بكورونا في الآونة الأخيرة.


واضاف فوتشي، وهو أيضًا مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، في إشارة خاصة إلى كاليفورنيا وفلوريدا وأريزونا وتكساس، "إنهم يرون أعدادًا قياسية من الحالات، في الغالب، بين الشباب" .


واقترح المسؤول الامريكي أن "الأفراد، ومعظمهم من الشباب، شوهدوا في الحانات المتجمعة في أماكن مزدحمة، وكثير منهم بدون أقنعة، ما يزيد النار اشتعالا".


واختلف أنتوني فوتشي سابقًا مع دونالد ترامب فيما يتعلق بالتعامل مع البلاد لوباء الفيروس المستجد، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لم تكن ":تقوم بعمل رائع" فيما يتعلق بأرقام كوفيد 19. 


ووفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز في 15 يونيو، هناك حاليًا 13.3 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا مسجلة في العالم والتي أسفرت عن أكثر من 579000 حالة وفاة - حدثت 136493 منها في الولايات المتحدة وحدها.


وأصابت جائحة الإنفلونزا الاسبانية عام 1918 حوالي 500 مليون شخص، أي ثلث سكان العالم في ذلك الوقت. 


وتشير التقديرات إلى أن عدد القتلى من أحد الأوبئة "الأكثر فتكًا" في التاريخ كان يتراوح بين 17 مليونا و 100 مليون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تسبب الإنفلونزا الإسبانية في صعود هتلر.. كورونا تدعم ترامب للاستمرار في حكم أمريكا.. تفاصيل

ترامب: يجب أن نعيد فتح المدارس.. وتصريحات فوتشي عن الإغلاق غير مقبولة

لتجنب المخاطر.. وزير الخزانة الأمريكي يدعم ترامب في إعادة فتح الاقتصاد

ترامب يطالب بإنهاء الإغلاق العام في الولايات المتحدة

جونز هوبكنز: تسجيل أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بكورونا بأمريكا خلال الـ24 ساعة الماضية

مستشار ترامب: زيادة إصابات كورونا في أمريكا مقلقة بسبب تجاهل المواطنين للتعليمات

ترشيحاتنا

شيال كفيف أثار إعجاب السوشيال ميديا.. الحكومة تعد بتوفير دخل شهري لعم أيمن..فيديو

أول رد سوداني على إثيوبيا بعد الإعلان عن بدء ملء سد النهضة

منها العودة لمجلس الأمن.. دبلوماسي يحدد 3 مسارات لرد مصر على بدء ملء خزان سد النهضة

الخارجية تتولي الأمر..أول تعليق من وزارة الري بعد قرار إثيوبيا بدء ملء سد النهضة

كيلو الأمهات بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء ١٥-٧-٢٠٢٠

السودان: تراجع مستويات النيل بنحو 90 مليون متر مكعب

AdvertisementS

الخارجية تتولي الأمر..أول تعليق من وزارة الري بعد قرار إثيوبيا بدء ملء سد النهضة

أول رد سوداني على إثيوبيا بعد الإعلان عن بدء ملء سد النهضة

الرجل الأخضر يقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي بسلاح أبيض ومصرعه في مطاردة مع الشرطة

صور الأقمار الصناعية تكشف تورم خزان "النهضة" .. الحقيقة الكاملة لبدء إثيوبيا ملء السد وتراجع مستوى مياه النيل

بشرة خير.. الحكومة تعلن إجراءاتها لتأمين 4 ملايين مصيف من كورونا بالساحل

بعد الانتقال لـ العاصمة الإدارية..السيسي يطالب بـ صياغة إطار شامل لاستغلال الاصول والمباني الحكومية الحالية بالقاهرة

رئيس الحكومة التونسية يعلن استقالته من منصبه

كيلو الأمهات بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء ١٥-٧-٢٠٢٠

وزير الري الإثيوبي: أمطار غزيرة أحدثت تجمعا للمياه في خزان سد النهضة

بيراميدز يحسم جدل ضم رمضان صبحي

علاقة غير شرعية.. كشف لغز جثة شاب مقتول بطلقات نارية بالمنصورة

شاهد.. أول صور لملء سد النهضة الإثيوبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أنيق وكمامة قماش .. أنجلينا جولي تتألق في شوارع لوس أنجلوس

450 ألف دولار.. سعر خاتم خطوبة ابن ديفيد بيكهام

ماذا يحدث للجسم عند تناول الليمون بالنعناع؟