نتائج تصحيح العينات العشوائية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

كشف الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، عن نتائج العينات العشوائية لتصحيح بعض مواد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.









وقال عباس، في تصريح ، إن نتيجة العينة العشوائية لمادة الفقه القسم العلمي بلغت نسبة النجاح فيها 94% ومادة الديناميكا 90% والقرآن الكريم 98،5% والحديث 98%، ومادة الفيزياء 88%والأحياء 87% .









وفي القسم الأدبي بلغت نسبة النجاح في العينة العشوائية في مادة الفقه 67% ومادة النحو 65% والبلاغة 79% والحديث 65% والفلسفة والمنطق 76% والتوحيد 67%.









يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، بإجمالى عام 128495 طالبًا.













كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.









ويشار إلى أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتساب، وذلك على مدار الساعة، مع تأكيد سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.