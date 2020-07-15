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محافظات

ايبارشية الوادى الجديد: فتح الكنائس للصلاة اعتبارا من 25 يوليو الجارى

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:19 م
إيبارشية الوادي الجديد
إيبارشية الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
أعلنت إيبارشية الوادي الجديد والواحات عودة صلوات القداسات بجميع كنائس الإيبارشية اعتبارا من السبت 25 يوليو الجاري مع اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية التى صدرت عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس.

وقالت إيبارشية الوادى الجديد برئاسة الأنبا أرسانيوس - في بيان لها - إنه من المقرر أن تحجز القداسات بمواعيد مسبقة بمعرفة كل كنيسة، وسوف يتم الإعلان عن طريقة الحجز في بيان خاص لكل كنيسة.

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وأكد البيان ضرورة مراعاة الأمانة نحو الآخرين وذلك بعدم الذهاب إلى الكنيسة إذا شعر اى شخص بأعراض المرض مهما كان بسيط أو كان مخالطا لأحد المصابين لكى لا يتسبب في عدوى الآخريين، مع استمرار العمل بجميع القرارات السابقة الخاصة بالجنازات والأكاليل والمعموديات، بحيث يقتصر حضور الجنازات على أسرة المنتقل فقط، وأن تعقد الأكاليل بحضور 6 أفراد فقط.

وأضاف البيان أنه يسمح بالدخول بجميع الكنائس لكل من له تعامل مع الكنيسة في الأمور الإدارية والمالية مع مراعاة اتخاذ الجميع للاجراءات الوقائية، مع استمرار تعليق كافة الخدمات والاجتماعات والأنشطة على مستوى جميع كنائس الإيبارشية.

ونوه البيان إلى أن الجميع يصلون إلى الله ليرفع الوباء عن العالم ويحفظ بلادنا مصر وأن يعطى الشفاء للمرضى وينيح نفوس المنتقلين  بصلوات صاحب القداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

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