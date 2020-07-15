تبدأ 22 أغسطس .. ننشر جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات "الدور الثاني" لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠ والتي ستبدأ يوم ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٠.
و وفقا للجدول المعتمد تبدأ الامتحانات يوم 22 أغسطس و تستمر حتى 3 سبتمبر 2020 ، وتتمثل تفاصيل الجدول فيما يلي :
السبت 22 اغسطس : اللغة العربية
الاحد 23 اغسطس : اللغة الاجنبية الثانية
ويتسلم الطلاب كراسات امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع ، وذلك للطلاب الذين لم يجتازوا تلك المواد بالاضافة إلى كراسة مادة اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية فقط
الاثنين 24 اغسطس : الجبر والهندسة الفراغية
الاربعاء 26 اغسطس : الفيزياء و التاريخ
الخميس 27 اغسطس : اللغة الاجنبية الاولى
السبت 29 اغسطس : الكيمياء و الجغرافيا
الاحد 30 اغسطس : الديناميكا
الاثنين 31 اغسطس : الجيولوجيا ، وعلم النفس ، والتفاضل والتكامل
الاربعاء 2 سبتمبر : الاحياء و الفلسفة و الاستاتيكا