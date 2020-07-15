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تعليم

تبدأ 22 أغسطس .. ننشر جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:40 م
جدول امتحانات الدور
جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة
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ياســـمين بدوي
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات "الدور الثاني" لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠ والتي ستبدأ يوم  ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٠.

و وفقا للجدول المعتمد تبدأ الامتحانات يوم 22 أغسطس و تستمر حتى 3 سبتمبر 2020 ، وتتمثل تفاصيل الجدول فيما يلي :

السبت 22 اغسطس : اللغة العربية
الاحد 23 اغسطس : اللغة الاجنبية الثانية

ويتسلم الطلاب كراسات امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع ، وذلك للطلاب الذين لم يجتازوا تلك المواد بالاضافة إلى كراسة مادة اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية فقط

الاثنين 24 اغسطس : الجبر والهندسة الفراغية
الاربعاء 26 اغسطس : الفيزياء و التاريخ
الخميس 27 اغسطس : اللغة الاجنبية الاولى
السبت 29 اغسطس : الكيمياء و الجغرافيا
الاحد 30 اغسطس : الديناميكا
الاثنين 31 اغسطس : الجيولوجيا ، وعلم النفس ، والتفاضل والتكامل
الاربعاء 2 سبتمبر : الاحياء و الفلسفة و الاستاتيكا

تبدأ 22 أغسطس .. ننشر جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020
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