تبدأ 22 أغسطس .. ننشر جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020

السبت 22 اغسطس : اللغة العربية

الاحد 23 اغسطس : اللغة الاجنبية الثانية





ويتسلم الطلاب كراسات امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع ، وذلك للطلاب الذين لم يجتازوا تلك المواد بالاضافة إلى كراسة مادة اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية فقط





الاثنين 24 اغسطس : الجبر والهندسة الفراغية

الاربعاء 26 اغسطس : الفيزياء و التاريخ

الخميس 27 اغسطس : اللغة الاجنبية الاولى

السبت 29 اغسطس : الكيمياء و الجغرافيا

الاحد 30 اغسطس : الديناميكا

الاثنين 31 اغسطس : الجيولوجيا ، وعلم النفس ، والتفاضل والتكامل