بعد أنباء توقيعه.. رضا عبدالعال: صالح جمعة هيكسر الدنيا مع الزمالك.. فيديو

يستعد النادي الأهلي ومنافسه الزمالك لاستئناف بطولة الدوري المصري وكذلك دوري أبطال أفريقيا.





ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، أما الزمالك فيحل بالمركز الرابع برصيد 31 نقطة.





ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بينما سيتواجه مواطنه الرجاء مع الزمالك.



