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رياضة

بعد أنباء توقيعه.. رضا عبدالعال: صالح جمعة هيكسر الدنيا مع الزمالك.. فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:25 ص
صالح جمعة
صالح جمعة
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حسن العمدة
أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن صالح جمعة سيتألق فى القلعة البيضاء حال رحيله عن المارد الأحمر.

وقال عبدالعال في برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "صالح جمعة وقع للزمالك قبل سفر فايلر إلى سويسرا وكان يخطط لفسخ ىعقده مع الأهلي بسبب عدم المشاركة".


وأضاف: "صالح جمعة كان يبذل قصاري جهده فى التدريبات وفايلر كان يستبعده، ولو انتقل إلى صفوف الزمالك هيكسر الدنيا من أجل الرد على الأهلي".

يستعد النادي الأهلي ومنافسه الزمالك لاستئناف بطولة الدوري المصري وكذلك دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، أما الزمالك فيحل بالمركز الرابع برصيد 31 نقطة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بينما سيتواجه مواطنه الرجاء مع الزمالك.

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