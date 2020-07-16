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رياضة

عمرو الصفتي: لاعبو الزمالك الحاليون محظوظون بوجود مرتضى منصور.. فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:29 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد عمرو الصفتي نجم ومدافع الزمالك والمصري السابق، أن مرتضى منصور رئيس الزمالك حقق العديد من الإنجازات الرائعة في النادي والفريق، متعجبا "لا أدري كيف وصل بالنادي لهذا المستوى؟".

وأضاف عمرو الصفتي في تصريحات متلفزة على قناة "أون تايم سبورت 2"، "أثناء فترة لعبي في الزمالك لم يكن النادي مثل الوقت الحالي"، موضحا أن لاعبي الفريق الحاليين محظوظون بسبب وجود مثل تلك الإدارة بقيادة مرتضى منصور.


وتابع عمرو الصفتي، أن الفريق خاض وقتا صعبا في موسم 2011 وضاع لقب الدوري بسبب خوض اللاعبين العديد من المباريات الودية العربية لجني الأموال التي لم يستفد منها لاعبو الفريق وقتها.

وأضاف عمرو الصفتي، أنه ارتكب 3 أخطاء كبيرة في مباريات القمة أثرت على علاقته بـ جماهير الزمالك وتسببت في رحيله عن الفريق عقب التنازل عن مستحقاته المالية.

واختتم عمرو الصفتي أنه لو فريق الزمالك سابقا متواجد حاليا لكان حصد جميع البطولات، حيث إن فريق الاهلي حاليا بمستوى متواضع بخلاف جيل متعب الذي كان الأفضل في تاريخ النادي.

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