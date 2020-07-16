لو زدت من قعدة البيت.. 6 نصائح للتخلص من الوزن الزائد

مع انتشار فيروس وتفشي فيروس كورونا المستجد فرضت الكثير من دول العالم بعض الإجراءات المشددة للحد من انتشار الفيروس، وادت هذه الفترة إلى زيادة وزن الكثير من الأشخاص نتيجة الجلوس فى المنزل وعدم الخروج وممارسة التمارين الرياضية. التمارين





لذا قدّم الدكتور تامر الشافعي، استشارى الأمراض الباطنة والجهاز الهضمى، بعض النصائح التى تساعدك فى التخلص من مشكلة الوزن الزائد ..





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- ظبط ساعات النوم على الاقل 6 ساعات باليوم

- قلل الملح والسكر ممكن تستعمل سكر دايت وملح قليل الصوديوم

- قسم وجباتك علي مدار اليوم من ٥ او ٦ وجبات صغيرة

- شرب زنجبيل وقهوة خضراء

-شرب ماء من 2 ل3لتر باليوم

- تناول ماء ديتوكس يوميا

- شرب قهوة او نسكافيه black بدون مواد مبيضه

- امنع تناول المأكولات الجاهزة

- قلل الاطعمة والمشروبات التي تحتوي على مواد حافظة

- حدد السناكس وتتكون من فاكهة او خضار او مكسرات

-استبدل العصائر بفاكهة الطازجة

- شرب كوب ماء مع معلقة خل تفاح قبل الوجبه او اضافة خل التفاح علي السلطة

- استخدم الدهون الصحية مثل زيت الزيتون



