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اقتصاد

شركة المقاولون العرب: إصلاح محور 26 يوليو ينتهى خلال أيام

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:05 ص
صدى البلد
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آمنه عبدالعظيم
كشف المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب أن السيول غير المسبوقة التى حدثت فى شهر مارس الماضى قد أثرت بشكل كبير على بعض أجزاء محور 26 يوليو بمحافظة الجيزة، وتم تكليف الشركة بإصلاح الأضرار التى لحقت بالطريق بطول 210 أمتار طولية فى الاتجاهين، مما استدعى عمل دراسة بواسطة استشارى المشروع لإيجاد أفضل الطرق لإصلاحه بطريقة علمية تضمن عدم تأثر الطريق من أى سيول فى المستقبل، وتم عمل جسات استكشافية أظهرت وجود تربة عبارة عن كسر بازلت بردم المحور بارتفاع 17 مترا، مما تطلب تنفيذ بلاطة خرسانية، كحل دائم للطريق وذلك بمسطح 2400 متر مربع محملة على 44 خازوق بطول 32 مترا للواحد وبقطر متر.

وأشار صلاح إلى أن تنفيذ تلك المهمة كانت بمثابة عملية صعبة ودقيقة فى ظل عدم إمكانية غلق الطريق وواجه المشروع عدة تحديات من بينها عدم تحمل التربة لوزن ماكينة الخوازيق الذى يبلغ 118 طنا، فتم الاستعانة بإحدى الماكينات بوزن 85 طنا، حيث قامت الشركة من خلالها أولا بتنفيذ الخازوق بمنتصف الطريق بإحترافية والماكينة في وضع موازي للطريق ثم قامت بتنفيذ الخازوق المجاور للميل والماكينة بوضع عمودي على الطريق ومرتكزة على الخازوق السابق تنفيذه ليتحمل وزن الماكينة، حيث لا يتسع الطريق للمناورة بأكثر من ماكينة واحدة وونش وسيارات الخرسانة.

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وأشار إلى أن أقصى معدل يمكن تنفيذه هو 2 خازوق خلال اليوم، وأكد المهندس محسن صلاح أن الشركة سوف تنتهى بعد أسبوعين من نهو المشروع وفتح الطريق بالكامل وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور ومديرية الطرق بمحافظة الجيزة.
 
يذكر أن شركة المقاولون العرب كانت قد انتهت من إصلاح أحد القطاعات المتضررة فى شهر مايو الماضي وتم فتح الاتجاه من مدينة 6 أكتوبر إلى ميدان لبنان بعد أن تم إزالة طبقات الأسفلت والتربة أسفلها وتم إعادة الردم على طبقات طبقا للمواصفات الفنية وتركيب النيوجيرسى ومن ثم استخدام الجزء المنتهى فى عمل التحويلة المرورية.
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