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أخبار العالم

أثناء كلمة الإخواني راشد الغنوشي.. هتافات «لا للإرهاب» تهز البرلمان التونسي.. فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:42 م
رئيس البرلمان التونسي
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي
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أحمد محرم
قاطع نواب بالبرلمان التونسي من المناهضين لحركة النهضة الإخوانية كلمة لزعيم الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، هاتفين "في مجلس النواب لا للإرهاب".

وأعلن رئيس كتلة الديمقراطية في البرلمان التونسي هشام العجبوني، اليوم الخميس، أن لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ستودع في البرلمان اليوم.

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ووفقا لإذاعة "موازييك" التونسية، قال العجبوني إنه سيتم إيداع لائحة سحب الثقة من الغنوشي بمكتب الضبط في البرلمان التونسي اليوم الخميس بعد بلوغها النصاب القانوني (73 صوتا)".

وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال التونسي إلياس الفخفاخ قد أقدم أمس الأربعاء على إقالة جميع وزراء حركة النهضة، بعد ساعات قليلة من تقديم استقالته كرئيس للوزراء واستمراره رئيسًا لحكومة تسيير أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وأصدرت حركة النهضة صباح اليوم بيانًا مرتبكًا وغاضبًا، حذرت فيه الفخفاخ من تسمية تعيينات جديدة في الحكومة أو "إقالات بنية تصفية الحسابات".
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