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حوادث

فوق المليوني جنيه.. الرقابة الإدارية تضبط مخازن شركة بكميات أدوية في أسيوط

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:53 م
الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية
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إبراهيم مصطفى
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط لمخازن غير مرخصة تابعة لاحدى الشركات الخاصة للأدوية فى حى شرق أسيوط، وبه كميات كبيرة من الأدوية وبه كميات منتهية الصلاحية قيمتها السوقية أكثر من مليوني جنيه.

وذلك فى ضوء المعلومات الواردة باستخدام إحدى الشركات الخاصة للأدوية لمخازن غير مرخصة كائنة في حي شرق اسيوط بمحافظة أسيوط، للاتجار في الأدوية وبيعها بالسوق السوداء، وقد اسفر تفتيشه عن ضبط ٣٥ ألف امبول تخدير عمليات جراحية للقلب والفشل الكبدي ومن بينهم ١٤٤٠٠ امبول خاص بوزارة الصحة وغير مصرح بتداوله خارجها وعدد ١١٠٠ امبول منتهي الصلاحية، وبلغت اجمالي القيمة السوقية للمضبوطات بأكثر من مليوني جنيه، وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات بمخازن مديرية الصحة بأسيوط وجاري استكمال الاجراءات القانونية تمهيدا للعرض على النيابة العامة المختصة.

وذلك فى إطار قيام الهيئة بمتابعة انتظام سير العمل وضبط المخالفات واوجه القصور التي تؤثر على تقديم الخدمات للمواطنين، وكذلك متابعة الأسواق وأماكن بيع وتخزين الدوية والمستلزمات الطبية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات،



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