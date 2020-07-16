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تعرفي على النوع الأنسب لاختيار الصن بلوك

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:27 م
صدى البلد
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ريهام قدري
الخروج في الشمس قد يحتاج الي بعض المستحضرات التي تحميك من الشمس وابرزها الواقي الشمسي وهو عبارة عن مركبات كيميائية وفيزيائية 
تكون على شكل كريم او لوشن او بخاخ.


وتقول الدكتورة وسام سوقيه اخصائية البشرة والتجميل علي صفحتها الشخصية ان الواقي الشمسي يحمي الجلد من اشعة الشمس فوق البنفسجية وبيحمينا من حروق الشمس والتصبغات والكلف والنمش كما له فوائد عديدة وهي 

بحمي من الاصابة بسرطان الجلد 
يساعد بتأخير ظهور التجاعيد المبكرة .




الفرق بين الواقي الشمسي الكيميائي والفيزيائي :


واقي الشمس الكيميائي sun screen :


يحتوي على مكونات عضوية يحجز او يمتص اشعة الشمس الضارة قبل ما تخترق الجلد وبيقوم بتحويلها لطاقة حرارية على سطح الجلد  هذا الواقي الشمسي يحتوي على اوكسي بنزون Oxybenzone يمتص اشعة الشمس.

اما بالنسبة لواقي الشمس الفيزيائي sunblock :

يحتوي على معادن فعالة جدا واحد هذه التركيبات موجودة بالواقي الشمسي وهي:

زنك اوكسايد Zinc oxide

او تيتانيوم اوكسايد Titanium dioxide

وهذه التركيبات تمنع اختراق الاشعة فوق البنفسجية للجلد .

بالنسبة لعامل الحماية من اشعة الشمس 

Sun protection factor
واختصاره Spf تتعدد نسب spf من ١٥ لــ ٣٠ ، ٥٠ وممكن يكون ١٠٠٪؜ ونصحت وسام  بواقٍ شمسي بعامل حماية spf 50 
وعند اختيار الواقي الشمسي لابد من شروط مكتوبة على العبوة :

Uva + uvb + spf
او
Spf + broad spectrum وتعنب واسع الطيف

ما معنى uva هي نوع من اشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة طويلة المدى.

معنى uvb هي نوع من اشعة الشمس فوق البنفسجية متوسطة المدى .

ويجب اختيار الواقي الشمسي حسب نوع البشرة سواء كانت حساسة ، جافة ، دهنية ، مختلطة ، طبيعية .

اذا كانت البشرة مختلطة او دهنية الانسب استخدام الجل او الكريم الناعم الخفيف ذي قوام مائي حتى يمتصه الجلد بسرعه .

فإذا كان سميكا يؤدي لسد المسام وبالتالي تبدأ ظهور الحبوب في البشرة الدهنية .

اما اذا كانت البشرة عادية او جافة الافضل استخدام الواقيات الشمسية الغنية بالزيوت لترطيب البشرة .

بالنسبة للواقي الشمسي للجسم الافضل يكون بخاخا حتى يمتصه الجلد بسرعه .

طبعًا في الوان للواقي الشمسي

شفاف ، ابيض ، بيج .

بالنسبة للكريمات التي تحتوي spf 15 غير كافيه لتحمينا من اشعة الشمس الضارة.

يتم وضع الواقي الشمسي على البشرة قبل الخروج من المنزل بحوالي ٢٠ دقيقة حتى يمتصه الجلد.

ويجدد كل ساعتين .

فوائد الواقي الشمسي :

 يحمي الجلد من خطر الاصابة بسرطان الجلد .
 يحمي البشرة من ظهور التجاعيد المبكرة .
 يحمي البشرة من التحسس والتهيج ويخفف حدة بعض الامراض مثل : الاكزيما ويحد من ظهور الحبوب .

ويجب ان لا ننسى ان الواقي الشمسي يُجنبنا من ظهور الكلف والتصبغات والنمش وترهل الجلد .

بالنسبة للاشخاص المحبة لـ "البرونزاج"

افضل الاوقات للتعرض لاشعة الشمس من الساعه ٧ إلى ١٠ صباحًا وهذه الاشعة مفيدة تعزز فيتامين د.
ومن الساعه ٤ العصر حتى وقت غروب الشمس .
لان ذروة اشعة الشمس تكون من ١٠ الصبح إلى ٣ ظهرًا .
الواقي الشمسي للرجال والنساء وصيفًا وشتاءً

للوقاية من اشعة الشمس لدى الاطفال :

بعمر اقل من ستة اشهر يجب تغطية وجه الطفل بقبعه لان جلد الاطفال شديد الحساسية ولا يتحمل اي نوع من الواقيات الشمسية.

بعد سن ستة اشهر ممكن نستخدم للطفل واقيا شمسيا خاليا من العطور مناسبا للبشرة الحساسة وضد الماء يحتوي على اول اكسيد الزنك 
والافضل يوضع بوصفة طبيب.

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