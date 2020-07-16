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الصحة العالمية: فيروس كورونا ينتقل عبر الهواء داخل المنشآت الطبية.. فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:31 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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اسراء صبري
قال علاء حشيش، مسئول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، إن تراجع الإصابات بكورونا في مصر مبشر ولكن يجب الحذر والحفاظ على التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامات، لافتا إلى أن تخفيف القيود دون إجراءات احترازية قد يزيد من عدد الإصابات بكورونا.


وأوضح "حشيش"، خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن عداد الإصابات  بكورونا في مصر منذ تخفيف الإجراءات جيدة، مشيرا إلى أن بعض الدول التى خففت إجراءات الحظر عانت من تصاعد الإصابات بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن كل شخص يصيب أكثر من فردين على مستوي العالم، وهذه نسبة مخيفة، لافتا إلى أن الموجة الثانية من كورونا قد تحدث في بعض الدول التى تتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ولفت إلى أن طرق انتقال فيروس عبر الهواء موجود ضمن سلالة كورونا، وأبرزها داخل المنشآت الطبية.
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