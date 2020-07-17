شريف رمزى يكشف تفاصيل زواجه وفرحته بقرار اعتزالها الفن

قال الفنان شريف رمزي، إن مسلسل العراف كان أول عمل له مع زوجته الفنانة ريهام أيمن موضحًا أن "ريهام كانت شقيقتي في المسلسل ولما شفتها قبل المسلسل أعجبت بها".





وأضاف شريف رمزي، خلال حواره على قناة النهار، أن لقاءه الأول مع زوجته شعر بشئ مختلف، موضحًا :" انا بدأت بالمشاعر وهي بدأت بالاعتراف بالإعجاب".





وأشار إلى أنه كان يخاف ان يتقدم لـ فتاة و ترفضه ولذلك لم يعترف لها فى البداية، وأكد أنه متزوج من عام 2013 اى من 7 سنوات.





ولفت شريف رمزي إلى أن زوجته تفرغت للأسرة ولـ البيت بعد الزواج، وكشف أنه كان يرفض الارتباط بأى فنانة ولكن بعد قرار زوجته بالتفرغ للبيت وافق عليها.





وأوضح أنه كان سعيد عندما سمع زوجته تتحدث معه بالتوقف عن التمثيل من أجل البيت، وقام شريف رمزي بإطلاق الزغاريد على الهواء لفرحة بقرار زوجته باعتزال الفن.



