مكون طبيعي لنسف الدهون في أسبوع

كيفية فقدان الوزن أصبح من الأكثر بحثا خلال الفترة الماضية، بعد قضاء أشهر طويلة في المنزل للوقاية من فيروس كورونا ، حيث أدى الإغلاق إلى زيادة الوزن بشكل كبير، ولكن عليك أن تلتزم الطرق لفقدان الوزن بطريقة صحية.





وكشف موقع "onlymyhealth، أن الثوم هو مكون يستخدم على نطاق واسع في الأطعمة، والأدوية، وله نكهة رائعة يمكن أن تعزز أي طعام.





واشار الأطباء أن لا يعرف الكثير من الاشخاص أن الثوم هو مصدر قوة للعناصر الغذائية الأساسية ويقدم فوائد صحية لا حصر لها، من فقدان الوزن إلى تعزيز المناعة إلى صحة القلب.





يحتوي الثوم على الألياف والكالسيوم وفيتامين B6 و C والمنجنيز، كل هذه المغذيات الحيوية وتساعد على فقدان الوزن.





كما يحتوي الثوم على مركبات حرق الدهون لاستهداف الدهون المتراكمة في الجسم، يحفز عملية ذوبان الدهون في الجسم غير الضرورية.





يقوم الثوم بعملية إزالة السموم من الجسم لطرد السموم والمركبات الضارة من الجسم، يعزز صحة الجهاز الهضمي لفقدان الوزن بشكل أسرع.





يمتلك الثوم خصائص قمع الشهية لمنع الإفراط في تناول الطعام، يحافظ على المعدة ممتلئة لفترة أطول للحد من آلام الجوع.





يعزز الثوم عملية التمثيل الغذائي ويزيد من مستويات الطاقة للحفاظ على نشاطك، هذا يساعد في حرق جميع السعرات الحرارية وخفض الوزن بشكل فعال.









طريقة الاستخدام :

1- فرم الثوم في الخلاط الكهربائي مع القليل من الماء.

2- شرب كوب صغير من ماء الثوم على الريق.

3- يعمل الثوم على نسف الدهون في أسبوع واحد.



