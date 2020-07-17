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حوادث

مرور القاهرة: بدء أعمال إصلاح فاصل منزل كوبرى الفنجري القديم

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:47 م
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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كتب محمد صبرى
أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن بدء تنفيذ أعمال إصلاح طارئ لفاصل منزل كوبرى الفنجري القديم القادم من مدينة نصر إتجاه حدائق القبة.



 
وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور تزامنًا مع تنفيذ أعمال إصلاح طارئ لفاصل منزل كوبرى الفنجرى القديم القادم من مدينة نصر إتجاه حدائق القبه وأن هذا الفاصل يتسبب فى عدد من الحوادث و إتلاف إطارات السيارات المستخدمة للكوبرى فى هذا الإتجاه وأن الأعمال بالحارة اليسرى دون غلق كلى بالكوبرى وقد تم تنفيذ الأعمال من منتصف ليل الخميس الموافق 16 /7 /2020 وتستمر حتى الساعة 6 صباحًا يوم الأحد الموافق 19 /7 /2020.


وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع لوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.

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