مرور القاهرة: بدء أعمال إصلاح فاصل منزل كوبرى الفنجري القديم

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن بدء تنفيذ أعمال إصلاح طارئ لفاصل منزل كوبرى الفنجر ي القديم القادم من مدينة نصر إتجاه حدائق القبة .













وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور تزامنًا مع تنفيذ أعمال إصلاح طارئ لفاصل منزل كوبرى الفنجرى القديم القادم من مدينة نصر إتجاه حدائق القبه وأن هذا الفاصل يتسبب فى عدد من الحوادث و إتلاف إطارات السيارات المستخدمة للكوبرى فى هذا الإتجاه وأن الأعمال بالحارة اليسرى دون غلق كلى بالكوبرى وقد تم تنفيذ الأعمال من منتصف ليل الخميس الموافق 16 /7 /2020 وتستمر حتى الساعة 6 صباحًا يوم الأحد الموافق 19 /7 /2020.









وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع لوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.



