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أخبار العالم

الموجة الثانية.. إسرائيل تصل إلى ذروة الإصابات اليومية بفيروس كورونا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:34 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية، اليوم الجمعة، تسجيل ذروة جديدة في معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 1929 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينهم 1015 إصابة منذ منتصف الليل حتى الآن.

ويرتفع بذلك عدد الإصابات الإجمالي في إسرائيل إلى حوالي 47459. 

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وأشارت الوزارة إلى وفاة 6 أشخاص من جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ منتصف الليل ليرتفع اجمالي الوفيات إلى 392 وفاة.

وبلغ عدد الاصابات النشطة بفيروس كورونا في إسرائيل 26323 وهو ما يمثل زيادة قدرها 715 إصابة نشطة منذ منتصف الليل.

ولفتت الصحة الإسرائيلية إلى أن 119 مصابا حالتهم الصحيفة متوسطة، فيما بلغ الحالات الخطيرة 208 و56 شخصا يخضعون لأجهزة التنفس الصناعي.

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