ضبط 814 هاربًا من أحكام و13 كجم بانجو بحوزة 11 متهما بأسوان

تواصل الأجهزة الأمنية بأسوان تنفيذ حملاتها المكبرة لتحقيق الإنضباط بالشارع ، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.





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وقد نجحت جهود الأجهزة الأمنية بأسوان من ضبط 11 متهم من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة ، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة .





شملت الجهود ضبط المتهمين وبحوزتهم 7 قطع سلاح نارى وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 13 كيلو جرام، وتم التحفظ على المتهمين، والمواد المخدرة والأسلحة النارية المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة.





وفي مجال تنفيذ الأحكام شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية إستهدفت الحملة مختلف المناطق على مستوى المحافظة .





وقد تم ضبط 814 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان من بينهم 151 هاربًا من جنح الحبس الجزئي، وضبط 35 هاربًا من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 415 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 211 محكوما عليهم فى جنح المخالفات وضبط 2 محكوم عليهم فى قضايا جنايات وضبط وإحضار متهم وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.



