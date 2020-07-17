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رياضة

أخبار الرياضة .. مرتضى منصور ينفي الانسحاب من الدوري.. نجم الأهلي يرفض هجوم لاعب الزمالك على الخطيب

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:06 م
مرتضي منصور و محمود
مرتضي منصور و محمود الخطيب
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محمد سمير
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية و العالمية ، والتي جاءت كالتالي :


وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لن يترك حق النادي في قضية نادي القرن.


اكد منظمو أولمبياد طوكيو الصيفي 2020 المؤجل، اليوم الجمعة، إن الدورة التي ستقام العام المقبل، ستسير في الغالب على نفس البرنامج الأصلي الذي كان معدا لها.


أوضح نادي وادي دجلة، اليوم الجمعة، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا، حول تفاوضه مع النجم الغاني، أسامواه جيان، لاستكمال الموسم الحالي مع الفريق، باعتباره لاعبا حرا في الوقت الحالي.


نفي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، انسحاب الفريق الأبيض من الدوري الممتاز في موسمه الحالي 2019 /2020.


أبدى محمد مجدي أفشة، نجم الأهلي، اليوم الجمعة، رفضه لهجوم لاعب الزمالك السابق، أسامة حسن، على النادي الأحمر وإدارته.


كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة ما تردد عن رفع لافتات تحمل أسماء رموز النادي من بعض الحدائق بمقر القلعة البيضاء.
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