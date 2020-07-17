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رياضة

بحضور جماهيري.. باريس سان جيرمان يكتسح فاسلاند البلجيكي بسباعية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:55 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
اكتسح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نظيره ريد ستار فاسلاند البلجيكي بسبعة أهداف نظيفة، وذلك في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الجمعة.

أهداف باريس سان جيرمان تناوب على تسجيلها كل من ألكسندر فوكتيتش بالخطأ في مرماه، ونيمار ومبابي وماورو إيكاردي ولويك مبي سوه لكل منهم هدفًا، بالإضافة إلى الكاميروني تشوبو موتينج الذي أحرز هدفين في المباراة الودية التي أقيمت اليوم على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، وشهدت حضورًا جماهيريًا.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد اكتسح لو هافر الفرنسي بتسعة أهداف مقابل لا شيء، في مباراة ودية جمعتهما مطلع هذا الأسبوع.

وتوج نادي باريس سان جيرمان بطلًا لبطولة الدوري الفرنسي بعدما تم إنهائها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتأهل نادي باريس سان جيرمان لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يواجه أتالانتا الإيطالي في شهر أغسطس المقبل.


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