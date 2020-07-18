مرتضى منصور: لو الأهلي عمل برنامج 6-1..هعمل برنامج اسمه الساعاتي.. فيديو

وأتم حديثه:" أنا رئيس مجلس إدارة أسد لا أخاف إلا من الله".

وكان الدوري الممتاز قد تم إيقافه في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد قبل أن يعلن اتحاد الكرة عودته في أغسطس المقبل.





وفي وقت سابق من الجلسة أكد أنه لن يترك حق الزمالك في قضية نادي القرن التي أعاد فتحها من جديد.



