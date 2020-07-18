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رياضة

مرتضى منصور: لو الأهلي عمل برنامج 6-1..هعمل برنامج اسمه الساعاتي.. فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 02:23 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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حسن العمدة
رد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرار قناة النادي الأهلي بتقدم برنامج تحت اسم "6-1".

وقال مرتضى منصور خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" مش مشكلة.. أنا هعمل برنامج إسمه الساعاتي.. والتتر بتاعه أغنية ساعات ساعات لصباح".


وأتم حديثه:" أنا رئيس مجلس إدارة أسد لا أخاف إلا من الله".

وكان الدوري الممتاز قد تم إيقافه في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد قبل أن يعلن اتحاد الكرة عودته في أغسطس المقبل.

وفي وقت سابق من الجلسة أكد أنه لن يترك حق الزمالك في قضية نادي القرن التي أعاد فتحها من جديد.

وحضر الاجتماع كل من هاني زادة وعلاء مقلد عضوا المجلس وشريف حسين المدير التنفيذي للنادي. 

يذكر أن جماهير الزمالك داعمة بشكل كبير لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور في كل القضايا وخاصة ملف نادي القرن.

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