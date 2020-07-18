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أخبار العالم

روحاني يعلن مفاجأة صادمة: 25 مليون إيراني أصيبوا بفيروس كورونا

السبت 18/يوليه/2020 - 09:00 ص
روحاني
روحاني
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سمر صالح
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت عن مفاجأة صادمة وذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، وجاء فيها إصابة 25 مليون إيراني بفيروس كورونا المستجد او كوفيد 19 بحسب تقرير من وزارة الصحة.

وأضاف روحاني أن 30 إلى 35 مليون مواطن إيراني آخر معرضون للإصابة بالفيروس وفقا للتقرير.

وذكر الرئيس الإيراني أن 500 من بين كل ألف مصاب بالعدوى في البلاد لا تظهر عليهم أعراض المرض.

وأشار روحاني إلى أنه خلال الـ150 يوما الماضية من تفشي الوباء استقبلت المشافي نحو 200 ألف مصاب، محذرا من أن هذا العدد قد يتضاعف خلال الفترة المقبلة، و"علينا أن نكون مستعدين للأسوأ في المشافي".

وحسب البيانات الرسمية، فإن إيران سجلت حتى الآن نحو 270 ألف إصابة بفيروس كورونا و13791 حالة وفاة.
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