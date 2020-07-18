في 85 منطقة.. روسيا تسجل 6234 إصابة بـ كوفيد 19 في يوم واحد فقط

أعلن مركز مكافحة فيروس كورونا في روسيا ، اليوم السبت، إن الدولة سجلت 6234 إصابة بـ كوفيد 19 على مدار الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يصل المجموع التراكمي للمصابين إلى 765473.





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وذكر المركز الروسي في بيان، اليوم أنه خلال الـ24 ساعة الماضية أكدت روسيا 6234 إصابة بـ كوفيد 19 في 84 منطقة، من بينها 1522 (24.4٪) تم اكتشافها مع أشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض سريرية، مضيفًا أن العدد الإجمالي وقد وصل الآن إلى 765473 حالة في 85 منطقة، مع زيادة يومية تبلغ 0.8 في المائة.





وسجلت موسكو 578 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أكثر من أي منطقة أخرى في روسيا، تليها منطقة سفيردلوفسك مع 259 حالة جديدة ومنطقة خانتي مانسي المستقلة بـ 247 حالة جديدة (مقارنة بـ 531، 349، و252 أمس).