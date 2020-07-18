غدًا.. هالة السعيد تناقش مشروع قانون التخطيط العام للدولة أمام خطة النواب

تناقش الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية غدًا الأحد مشروع قانون التخطيط العام للدولة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.









وفى هذا الإطار قالت د.هالة السعيد إن مشروع القانون يُعزز من قدرة الوزارة على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلي، كما يجعل الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية تُقدم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.



