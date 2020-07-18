AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

تعاني من سرطان الثدي.. الحاجة زينب تستغيث بـ وزيرة الصحة ومستشفى بهية

السبت 18/يوليه/2020 - 01:32 م
صدى البلد

استغاثت السيدة زينب، البالغة من العمر 70 عاما، على المعاش، والمقيمة بمنطقة إمبابة محافظة الجيزة، بوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لعلاجها من مرض سرطان الثدي، والذي تمكن منها منذ شهر رمضان الماضي وهي في حاجة ماسة للعلاج منه.


وقالت "س. ع"، ابنة الشاكية، في رسالة إلى موقع "صدى البلد"، إنها بمجرد معرفة مرض والدتها انتقلت بها إلى معهد ناصر الذي أجرى لها عدة تحاليل وأشعة وتأكدت إصابتها بمرض سرطان الثدي.


وناشدت الابنة وزارة الصحة ومستشفى بهية لعلاج أمراض الثدي، سرعة الاستجابة لعلاج والدتها، إذ إنها تواصلت مع المستشفى أكثر من مرة دون نتيجة، مؤكدة أن والدتها خالية من فيروس كورونا تماما.


للتواصل مع الحالة على رقم 01093674813


ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056 .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"عشان إنتى غالية علينا"...ندوات عن سرطان الثدي بالأقصر

ترشيحاتنا

بعد السيلفي رفقة أحمد العوضي.. 10 صور تكشف جمال فساتين ياسمين عبد العزيز

خلو بالكو.. أستاذ صحة عامة يكشف نسب التعافى من كورونا وكيفية القضاء على منحنى الإصابات

فى ذكرى ميلاد أبو الفتوح عمارة.. شقيقته فنانة شهيرة وقدم ما يقرب من 200 عمل

الداخلية تنتهى من إعداد حركة تنقلات الشرطة ٢٠٢٠

احذر منها.. أخطاء ترتكبها أثناء القيادة تدمر سيارتك

التصالح مع مخالفات المباني.. 10 مستندات بالقانون لحماية عقارك من الإزالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا كورولا تطرح toyota corolla apex سبور للسباقات.. فيديو وصور

طريقة عمل بان كيك المانجو.. خطوة بخطوة

لسان البحر بطور سيناء.. واحة الاستجمام والهدوء وملاذ لهواة الصيد