تعاني من سرطان الثدي.. الحاجة زينب تستغيث بـ وزيرة الصحة ومستشفى بهية

استغاثت السيدة زينب، البالغة من العمر 70 عاما، على المعاش، والمقيمة بمنطقة إمبابة محافظة الجيزة، بوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لعلاجها من مرض سرطان الثدي، والذي تمكن منها منذ شهر رمضان الماضي وهي في حاجة ماسة للعلاج منه.





وقالت "س. ع"، ابنة الشاكية، في رسالة إلى موقع "صدى البلد"، إنها بمجرد معرفة مرض والدتها انتقلت بها إلى معهد ناصر الذي أجرى لها عدة تحاليل وأشعة وتأكدت إصابتها بمرض سرطان الثدي.

وناشدت الابنة وزارة الصحة ومستشفى بهية لعلاج أمراض الثدي، سرعة الاستجابة لعلاج والدتها، إذ إنها تواصلت مع المستشفى أكثر من مرة دون نتيجة، مؤكدة أن والدتها خالية من فيروس كورونا تماما.





للتواصل مع الحالة على رقم 01093674813





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