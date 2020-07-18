الكنيسة الأرثوذكسية تنشر قرار تجريد كاهن من رتبته بايبارشية المنيا

نشر المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قرار تجريد كاهن موقع صادر من نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام بالمنيا وأبو قرقاص.





وجاء في نص خطاب تجريد الكاهن: "بعد الاطلاع على الشكاوى الواردة للمطرانية من بعض شعب كنيسة مارجرجس بالفكرية - ابو قرقاص، وكذلك من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وعلى المستندات الموجودة بالملف وما نشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد تحقيقات المجلس الاكليريكي والاستماع لكثير من الأطراف ذات الصلة بالموضوع قررنا تجريد القمص رويس عزيز خليل".





وأضاف: قررنا تجريد القمص رويس عزيز خليل من رتبة الكهنوت وعودته إلى اسمه العلماني يوسف عزيز خليل، وبذلك تكون قد انقطعت صلته بالكهنوت والخدمة بالكنيسة، سلاما وبنيانا لكنيسة الله، وتم توقيع الخطاب من المجلس الاكليريكي الفرعي بالمنيا وكذلك الأنبا مكاريوس الأسقف العام بالمنيا وابو قرقاص.





وأعلن نيافة الأنبا أغابيوس، أسقف إيبارشية دير مواس ودلجا، في وقت سابق اليوم صحة الظهور النورانى للسيدة العذراء مريم فوق منارة كنيسة العذراء بمدينة دير مواس بمحافظة المنيا.



