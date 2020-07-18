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بالعلم الوطني لها.. أحمد موسى: دخول مصر إلى ليبيا لتحريرها من المرتزقة والغزاة الأتراك

السبت 18/يوليه/2020 - 07:57 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى،  إن الرئيس السيسي أكد أن مصر ستدخل إلى ليبيا بعلم ليبيا؛ من أجل تحريرها من المرتزقة والغزاة الأتراك.
 
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "أردوغان ارسل المرتزقة من سوريا، ولم يرسل جنوداً أتراك".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "العناصر المتواجدة في ليبيا؛ ميليشيات، وليس جيشا نظاميا، وأردوغان يوفر لهم أسلحة وطائرات مسيرة".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "لا يتمنى أحد الحرب على الإطلاق، وهدف مصر الاول؛ هو تحقيق أمن واستقرار ليبيا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "القبائل الليبية هي من تمثل ليبيا وليس السراج"، مضيفاً: "مصر تدافع عن أمنها القومي".
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