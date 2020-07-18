بالعلم الوطني لها.. أحمد موسى: دخول مصر إلى ليبيا لتحريرها من المرتزقة والغزاة الأتراك

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي أكد أن مصر ستدخل إلى ليبيا بعلم ليبيا؛ من أجل تحريرها من المرتزقة والغزاة الأتراك.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "أردوغان ارسل المرتزقة من سوريا، ولم يرسل جنوداً أتراك".
وتابع الإعلامي أحمد موسى: "العناصر المتواجدة في ليبيا؛ ميليشيات، وليس جيشا نظاميا، وأردوغان يوفر لهم أسلحة وطائرات مسيرة".
ولفت الإعلامي أحمد موسى: "لا يتمنى أحد الحرب على الإطلاق، وهدف مصر الاول؛ هو تحقيق أمن واستقرار ليبيا".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "القبائل الليبية هي من تمثل ليبيا وليس السراج"، مضيفاً: "مصر تدافع عن أمنها القومي".