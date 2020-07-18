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أخبار العالم

سوريا.. سقوط قتيل في انفجار عبوتين ناسفتين بدمشق

السبت 18/يوليه/2020 - 07:46 م
سقوط قتيل في انفجار
سقوط قتيل في انفجار عبوتين ناسفتين بدمشق
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قسم الخارجي
قتل شخص وأصيب آخر في سوريا خلال انفجار عبوتين ناسفتين بالقرب من جامع أنس بن مالك بمنطقة نهر عيشة بدمشق، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

ولم تكشف الوكالة الرسمية مزيداً من التفاصيل حول الانفجار في العاصمة دمشق، فيما شهدت دمشق على مدى الأشهر الماضية انفجارات في مناطق متفرقة أودت بأرواح مدنيين وقوات من الجيش السوري.

وخلال شهر فبراير، وقعت عدة انفجارات بدمشق جميعها بعبوات ناسفة استهدفت آليات وسيارات، في مناطق مختلفة وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص على الأقل.

في سياق آخر، ضربت انفجارات مناطق في ريف دير الزور شرقي سوريا على مدار اليومين الماضيين.
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