AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الأفريقي ضحية التنمر في المعادي لـ صدى البلد: الحادث حالة فردية وألقى معاملة حسنة من المصريين

الأحد 19/يوليه/2020 - 07:43 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

لويس أجوك، شاب من جنوب إفريقيا يقيم في مصر لدارسة الحقوق، تعرض لـ التنمر من قبل ثلاثة شباب يقودون دراجة نارية.. بدأت الواقعة عندما تخطت عقارب الساعة العاشرة مساء الخميس الماضي، أثناء سيره بالقرب من منزله بمنطقة عرب المعادي، ليواجه ثلاثة شباب يلقون عليه البيض هو وصديقه ويسبونه باقذع الشتائم لكونه اسمر اللون.



انتابت لويس حالة من الاستياء والحزن، جراء تعرضه لـ التنمر دون أي أسباب لمجرد لون بشرته، ليشعر بالألم النفسي والإهانة التي يصعب تقبلها، بحسب تعبير "لويس" لموقع " صدى البلد".



لم تكن واقعة التنمر هذه، الأولى التي تعرض لها "لويس"، منذ وجوده للدراسة في مصر، فقد سبق وأطلق مجموعة من الشباب عليه الكلاب لتخويفه، خلال سيره بمنطقة المعادي في عام ٢٠١٧.



٦ سنوات  قضاها "لويس"، في مصر للحصول على شهادته الجامعية من كلية الحقوق، تعرض خلالها لعدد محدود من حالات التنمر، حيث يرى أن ما تعرض له مجرد حالات فردية، وأنه يلقى المعاملة الحسنة من أغلب  المصريين المحيطين به.



يشيد " لويس"، بموقف رئيس مباحث بقسم المعادي، لسرعة تحرك فور تقديمه ببلاغ يفيد تعرضه للتنمر، حيث اتجه رئيس المباحث إلى مكان الواقعة وفرغ الكاميرات المحيطة بالمكان لتحديد هوية الجناة.



يطمح "لويس" أن يتم تطبيق عقوبة التنمر، التي أصدرها مجلس الوزراء، للحد والردع من تلك الظاهرة التي باتت متفشية حتى بين المصريين أنفسهم، وليس فقط على الغرباء المقيمين في مصر، لكون هذا الأمر يضر الشخص نفسيا ويدفعهم للشعور بالاضطهاد بطريقة غير مقبولة ومجحفة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد رمضان.. مصور شاب يواجه خطر التنمر بجلسة تصوير.. شاهد

أم تعيش مأساة صعبة بعد تمزيق كلاب شرسة وجه ابنها وتشويهه إلى الأبد .. تفاصيل

ضربوه بالبيض.. موجة من التعاطف مع شاب سودانى تعرض للتنمر في المعادي

مصر ملاذ آمن لكل الجاليات.. بعد التنمر عليه.. الشاب السوداني: ما حدث لي حالة فردية شاذة.. فيديو

موجز السوشيال ميديا.. محمد رمضان يرقص مع جمهوره على الشاطئ.. رامي جمال يدعو لوالده بالشفاء.. عبد الرحمن أبو زهرة يمازح حفيدته

ترشيحاتنا

مستشار بأكاديمية ناصر: أردوغان سيتحرك صوب سرت والجفرة حتى لا يستطيع الجيش الليبي توحيد صفوفه

أخبار الرياضة .. حقيقة توقيع لاعب إنبي لـ الأهلي .. تجديد عقد مروان محسن .. وفاة معلق رياضي .. وأول خطوة رسمية للزمالك في ملف نادي القرن

أكبر ضربة لـ فيسبوك.. ديزنى تنضم لحملة المقاطعة الكبرى بسبب خطاب الكراهية

هل قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية شرط لصحتها .. أمين الفتوى يجيب

تقضي على أوهام أردوغان .. اليونان: القاهرة وأثينا بصدد توقيع اتفاقية بشأن الحدود البحرية

تسكين الألم.. تعرف على فوائد القرنفل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسكين الألم.. تعرف على فوائد القرنفل

عماد متعب يلفت الأنظار بملابس كاجوال على الموضة

بكاش مايوه .. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة