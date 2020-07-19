لبحث ملفات مهمة.. نقيب المحامين يجتمع بهيئة المكتب اليوم

تعقد هيئة مكتب النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب رجائى عطية اجتماعا مهما اليوم لبحث ملفات مهمة .





ودعا رجائى عطية نقيب المحامين جميع أعضاء هيئة المكتب لاجتماعٍ طارئ الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الأحد بمكتبه بالنقابة العامة، مطالبا بعدم التخلف للأهمية القصوى.





وكان نقيب المحامين رجائي عطية، قد قرر دعوة هيئة المكتب للاجتماع وذلك للنظر في عدة موضوعات مهمة وفقا لجدول أعمال الهيئة.





من جانب آخر قرر نقيب المحامين رجائي عطية، ضم عضو مجلس النقابة ماجد حنا ولسن، إلى عضوية لجنة العلاج.





نص القرار أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى تشكيل لجنة العلاج ماجد حنا ولسن إلى اللجنة و يعمل بهذا القرار من تاريخه الأحد 12/7/2020.



