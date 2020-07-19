AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مزاعم كاذبة دون سند أو دليل.. القضاء الأمريكي يرد دعوى الإخوان ضد حازم الببلاوي

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:06 م
الدكتور حازم الببلاوي
الدكتور حازم الببلاوي
Advertisements
على صالح
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن القضاء الأمريكي  رد الدعوى التي أقامها القيادي في جماعة الإخوان الإرهابية محمد سلطان ضد الدكتور حازم الببلاوي، عضو المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ورئيس وزراء مصر الأسبق.


وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الببلاوي يتمتع بالحصانة بحكم منصبه الحالي في صندوق النقد الدولي، ما يغلق الباب أمام محاولات تحريك دعوى قضائية ضده داخل أي محكمة.



وكان القيادي الإخواني محمد سلطان زعم في دعواه تعرضه للتعذيب إبان الفترة التي تولى فيها الدكتور حازم الببلاوي رئاسة الحكومة.


وكشفت الصحيفة الأمريكية أن الإخواني سلطان لم يقدم أي أدلة على مزاعم التعذيب المشكوك فيها، والتي اتهم فيها رئيس الوزراء الأسبق بالمسئولية المباشرة، فضلا عن ادعائه دون سند أنه "كان هدفا للاغتيال والاعتقال والتعذيب".


وأضافت "واشنطن بوست" في تقريرها المنشور أمس أن الدعوى أقيمت الشهر الماضي، استنادا إلى قانون حماية ضحايا التعذيب لعام 1991 الأمريكي، وهو ما قابله القضاء الأمريكي برفض الدعوى القضائية.


وكان الإخواني سلطان، والذي يعمل كمدافع عن حقوق الإنسان في ولاية فيرجينيا الأمريكية، أقام الدعوى ضد الدكتور حازم الببلاوي ومسئولين مصريين آخرين، مدعيا أن فترة احتجازه تمت بشكل غير قانوني وأنه جرى تعذيبه أثناء تواجده بالسجن.


وصدر قرار من السلطات المصرية بإطلاق سراح الإخواني محمد سلطان في عام 2015 ليهرب بعدها إلى الولايات المتحدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الببلاوي: صندوق النقد الدولي وافق على دعم 60 دولة اقتصاديا من أصل 100 طلب

رئيس الوزراء الأسبق: الاحتياجات المالية لمواجهة كورونا فى حاجة إلى مؤسسات دولية

إحالة دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن معتز مطر وعناصر الإخوان الهاربة لتركيا للمفوضين

إحالة دعوى إسقاط الجنسية عن الإخواني محمد ناصر للمفوضين

حضانة الدول.. النقض توضح هذه الحالة

لمنع مساعدة مصر.. عبد المنعم السعيد: حرب الإخوان ضد صندوق النقد الدولي فشلت

ترشيحاتنا

فضيحة جديدة لـ أردوغان .. قناة تركية تستضيف شهيدًا على الهواء مباشرة .. فيديو

طائرة الشحن التركية الثالثة تغادر قاعدة الوطية في ليبيا

فيديو جراف .. تطورات الحالة الصحية للفنان سناء شافع

7 أعمال أوصى بها الرسول في العشر الأوائل من ذي الحجة

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. تفاصيل شقق متوسطي الدخل المطروحة بدءا من اليوم

خالد الغندور يعلن إذاعة مباراة الزمالك وسموحة على قناة النادي

AdvertisementS

انحسار مفاجئ للنيلين.. خروج محطات مياه عن الخدمة في السودان

الصحة: كورونا لا ينتقل عبر الهواء والتنبؤ بمستقبل الفيروس صعب.. فيديو

بأسعار تصل لـ 1.67 مليون جنيه.. تفاصيل شقق متوسطي الدخل المطروحة بدءا من اليوم

بعد وفاة شاب انفجر هاتفه في جيبه.. تعرف على أسباب انفجار الهاتف الذكي وطرق الوقاية منها

لجنة مكافحة كورونا: حالة واحدة تجنب مصر الدخول فى موجة ثانية لـ الفيروس

حققنا إنجازًا فى الثانوية العامة.. التعليم: 486 طالبا بمادة الفيزياء حصلوا على الدرجة النهائية.. فيديو

السودان يشكو نقص المياه.. وإثيوبيا ترد: القلق مع ارتفاع منسوب مياه سد النيل

فضيحة كبرى لنظام أردوغان .. وثائق سرية تكشف تجسسا دبلوماسيا لـ تركيا في كندا

وثيقة أمريكية تثبت هروب كورونا من مختبر ووهان

كيلو البط بـ 32 جنيها .. ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 19 -7 - 2020

بنظام الذهاب والإياب.. تفاصيل جديدة بشأن مباراتي الأهلي والوداد والزمالك والرجاء

الحكومة تقترض 46.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرتفع أو منخفض.. أعراض غيبوبة السكر

بـ فستان جذاب .. ورد الخال تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

هدية الملكة إليزابيث لحفيدتها.. فستان زفاف الأميرة بياتريس عمره 60 سنة