مزاعم كاذبة دون سند أو دليل.. القضاء الأمريكي يرد دعوى الإخوان ضد حازم الببلاوي









تحريك دعوى قضائية ضده داخل أي محكمة. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الببلاوي يتمتع بالحصانة بحكم منصبه الحالي في صندوق النقد الدولي ، ما يغلق الباب أمام محاولات













وكان القيادي الإخواني محمد سلطان زعم في دعواه تعرضه للتعذيب إبان الفترة التي تولى فيها الدكتور حازم الببلاوي رئاسة الحكومة.









وكشفت الصحيفة الأمريكية أن الإخواني سلطان لم يقدم أي أدلة على مزاعم التعذيب المشكوك فيها، والتي اتهم فيها رئيس الوزراء الأسبق بالمسئولية المباشرة، فضلا عن ادعائه دون سند أنه "كان هدفا للاغتيال والاعتقال والتعذيب".









وأضافت "واشنطن بوست" في تقريرها المنشور أمس أن الدعوى أقيمت الشهر الماضي، استنادا إلى قانون حماية ضحايا التعذيب لعام 1991 الأمريكي، وهو ما قابله القضاء الأمريكي برفض الدعوى القضائية.









وكان الإخواني سلطان، والذي يعمل كمدافع عن حقوق الإنسان في ولاية فيرجينيا الأمريكية، أقام الدعوى ضد الدكتور حازم الببلاوي ومسئولين مصريين آخرين، مدعيا أن فترة احتجازه تمت بشكل غير قانوني وأنه جرى تعذيبه أثناء تواجده بالسجن.









وصدر قرار من السلطات المصرية بإطلاق سراح الإخواني محمد سلطان في عام 2015 ليهرب بعدها إلى الولايات المتحدة.

