نجم منتخب تونس السابق يشن هجوما عنيفا على حمدي النقاز









وقال زبير بيهة في تصريحات نقلتها صحيفة " تونس الرقمية":" لو تحدثنا بالعاطفة، أقول ليس من حق حمدي النقاز أن يمجد في الترجي وهو أبن النجم الساحلي".





وتابع:" لا يمكن أن نلوم حمدي النقاز بشأن رفضه العودة إلى النجم الساحلي واختياره للترجي، اللاعب حر في ذلك ولا يمكن أن نعارضه في هذا الأمر".





وأشار:" لكن كان يجب عدم إدلاء حمدي النقاز بتصريحات تسيئ للذين أكل معهم الماء والملح كما يقول المثل، وهذا أقل ما يمكن أنه تفرضه أخلاقيات أي لاعب".