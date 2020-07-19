نجم منتخب تونس السابق يشن هجوما عنيفا على حمدي النقاز

شن زبير بية لاعب النجم الساحلي ومنتخب تونس السابق، هجوما عنيفا على حمدي النقاز لاعب الترجي التونسي، بسبب تصريحاته المستفزة لجماهير النجم الساحلي.
وأثار حمدي النقاز، غضب جماهير النجم الساحلي مؤخرا باطلاقه تصريح "الترجي يا دولة"، باعتبار أن اللاعب تربى في جوهرة الساحل، ولا يجب أن يطلق هذه التصريحات المستفزة لجماهير نادي السابق.
وقال زبير بيهة في تصريحات نقلتها صحيفة " تونس الرقمية":" لو تحدثنا بالعاطفة، أقول ليس من حق حمدي النقاز أن يمجد في الترجي وهو أبن النجم الساحلي".
وتابع:" لا يمكن أن نلوم حمدي النقاز بشأن رفضه العودة إلى النجم الساحلي واختياره للترجي، اللاعب حر في ذلك ولا يمكن أن نعارضه في هذا الأمر".
وأشار:" لكن كان يجب عدم إدلاء حمدي النقاز بتصريحات تسيئ للذين أكل معهم الماء والملح كما يقول المثل، وهذا أقل ما يمكن أنه تفرضه أخلاقيات أي لاعب".