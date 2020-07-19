ميريام فارس تخطف الأنظار داخل حمام سباحة.. شاهد









نشرت الفنانة ميريام فارس صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة لافتة.



وتألقت ميريام فارس بملابس البحر داخل حمام سباحه خلال قضاء عطلتها الصيفية، نالت إعجاب متابعيها.



يذكر أن آخر أعمال مريام فارس، أغنية "قومي" باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا.



وكانت مريام فارس أحيت حفلا غنائيا ضمن فعاليات "شتاء الرياض" المقام في المملكة العربية السعودية، وتألقت بأغنية حبيبي سعودي، التي طرحتها من خلال فيديو كليب فى الفترة الأخيرة وحازت على مشاهدات كثيرة.







