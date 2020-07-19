أخبار الزمالك: الأبيض يكتسح سموحة بخماسية.. وأمير مرتضي: جاهزون لخوض دوري أبطال إفريقيا في أي مكان.. ومخاطبة السلطات المغربية لإعادة بنشرقي وأوناجم









حقق فريق الزمالك فوزا كبيرا على حساب فريق سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف، فى المباراة الودية الأولى للفريقين استعدادًا لإستئناف مسابقة الدورى المقرر لها بشهر أغسطس المقبل.

















قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني خوض تدريبات صباحية فقط غدا الإثنين وسيكون عبارة عن تدريبات استشفائية نظرا لخوض مباراة سموحة الودية اليوم.





















حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا كبيرا على نظيره سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب فندق برج العرب ضمن معسكر الزمالك استعدادا لمباراة المصري البورسعيدي والمقرر لها6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الدوري الأول من بطولة الدوري الممتاز الذي توقف خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

















أكد أمير مرتضى منصور ، المشرف العام على فريق الكرة بالنادي، أن اعتذار الكاميرون عن عدم استضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا لن يؤثر على استعدادات الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في نصف النهائي.

















أرسل نادي الزمالك خطابا رسميا إلى السلطات المغربية من أجل طلب التعاون مع النادي لحضور الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبي فريق الكرة الأول بالزمالك إلى مصر للانضمام لصفوف الفريق مرة أخرى .

















نشر حازم امام لاعب نادى الزمالك , عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة لابنة يطلب من جمهوره الدعاء لة .

















أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، بمستوى الفريق في ودية سموحة التي أقيمت مساء اليوم، الأحد، وانتهت بفوز الأبيض بخماسية مقابل هدف.

















تواجد مصطفى فتحي صانع ألعاب فريق الكرة الأول بالنادي في معسكر الفريق ببرج العرب خلال مباراة الفريق الودية أمام سموحة بعد إعلان تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.



