العاهل البحريني يهنئ الإمارات على نجاح إطلاق مسبار الأمل

أرسل العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى، برقية تهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الإمارات، للتهنئة على إطلاق مسبار الأمل بنجاح.





وأشاد العاهل البحريني بهذا الإنجاز العلمي التاريخي الذي يسهم في ترسيخ المكانة العالمية لدولة الإمارات بين الدول المتقدمة كمركز رائد في قطاع الفضاء.





وأثنى على جهود الكوادر العلمية الإماراتية الشابة في إنجاز هذا المشروع ، الذي يعد فخرًا للإمارات والأمتين العربية والاسلامية ويسهم في خدمة البشرية.





وانطلق مسبار الأمل الإماراتي من قاعدة تانيجاشيما اليابانية إلى كوكب المريخ.





ومن المتوقع أن يصل مسبار الأمل إلى كوكب المريخ في فبراير عام 2021، وهو العام الذي تحتفل فيه الإمارات بمرور 50 عاما على تأسيسها، وستكون مهمة الأمل الناجحة خطوة كبيرة للاقتصاد المعتمد على النفط، والذي يسعى إلى مستقبل في الفضاء.