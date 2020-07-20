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تعليم

بزيادة 99%.. محافظ المنوفية يوافق على فتح قاعات جديدة لاستيعاب المقبولين في رياض الأطفال

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:48 ص
جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
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محمد أمين
قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية زيادة أعداد المقبولين برياض الأطفال لهذا العام بزيادة تصل إلى 99 % مقارنة بالعام الماضي.


حيث بلغ عدد الطلاب المقبولين هذا العام 4865 طالبا فى حين بلغ عدد الطلاب فى العام الدراسى الماضى 2019 /2020 إلى 2560 طالبا.

كما قرر فتح قاعات جديدة لاستيعاب الكثافات الطلابية وإتاحة فرص للجميع بزيادة تصل إلى 66% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ عدد الفصول والقاعات المستغلة لإتاحة أماكن القبول واستيعاب الأطفال هذا العام إلى 106 قاعات مقارنة بالعام الماضى والذى بلغ  64 قاعة.

وذلك من خلال الدراسة التي أعدتها مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية بإتاحة واستغلال أماكن وقاعات لجميع الأطفال المتقدمين للالتحاق بالمستوى الأول لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات لكل من تجاوز سن خمس سنوات، جاء ذلك خلال اجتماعه بحضور نائبه محمد موسى، ووكيل وزارة التربية والتعليم.

كما أوضح محافظ المنوفية إلى أنه سيتم قبول جميع الأطفال من سن الخامسة فأكثر بالمدارس الرسمية للغات وكذا قبول الأطفال بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية من سن 4 سنوات والذين تقدموا عبر الموقع الإلكترونى للمحافظة وذلك من خلال قرارات استثنائية اتخذها محافظ المنوفية لفتح قاعات جديدة لاستيعاب جميع الأطفال بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية والرسمية للغات.

وفي إطار تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتطبيقًا لمعايير العدالة والشفافية بين الجميع، كان محافظ المنوفية قد دشن موقعا إلكترونيا كأول المحافظات على مستوى الجمهورية للتقديم لرياض الأطفال يضاف إليه النسبة المقررة للمحافظ وذلك تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية ومنعا للتزاحم والاختلاط والتقليل من التجمعات وتقليل فرص الإصابة بالعدوى في ظل خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا.
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