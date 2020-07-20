AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السعودية تحدد موعد إجازة عيد الضحي للقطاعين العام والخاص

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:37 م
الموارد البشرية والتنمية
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية
Advertisements
محمود نوفل
حددت  وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك لموظفي القطاعين العام  والخاص داخل المملكة.

ووفق ماذكرته الوزارة فإن إجازة موظفي القطاع العام ستبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 23 يوليو الجاري علي ان يتم إستئناف العمل بعد الإجازة يوم الأحد التاسع من اغسطس.

كما أعلنت الوزارة ايضا إجازة عيد الأضحي لموظفي القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لمدة 4 أيام حيث تبدأ بنهاية دوام يوم الأربعاء التاسع والعشرين من يوليو والجاري.

وبيًنت الوزارة ان عودة موظفي القطاع الخاص الي أعمالهم تبدأ من  يوم الاثنين الثالث من أغسطس القادم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

16 يوما.. السعودية تعلن أجازة عيد الفطر

أخبار السعودية اليوم: إجازة عيد الفطر 26 يوما.. وأرامكو تكتشف حقلا للنفط والغاز شمال غرب المملكة

مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2020 : العملي 27 يونيو .. والنظري 25 يوليو

السعودية.. عودة 75% من موظفي القطاع الحكومي إلى مقار العمل

مواعيد عمل البنوك السعودية خلال إجازة عيد الأضحي

متى عيد الاضحى 2020 فى مصر ؟.. العيد الكبير آخر الشهر

ترشيحاتنا

أبو ريدة والخطيب ينقذان موقف الأهلي والزمالك بنهائيات أبطال إفريقيا .. اقرأ التفاصيل

بعد الهجوم عليه.. عبد الرحمن أبو زهرة يتصدر جوجل

زايد أعلى سعر للمتر.. الإسكان تكشف شروط الحصول على الوحدات المطروحة

أسرع فطار.. طريقة عمل الطعمية بالبيض المسلوق

لأول مرة في التاريخ.. إلغاء جائزة الكرة الذهبية رسميًا هذا الموسم

الرقية الصحيحة للعين والحسد الواردة عن النبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري الدايت القاسي.. أنظمة الريجيم تهدد النساء بالعقم

رغم أزمة كورونا.. الملكة إليزابيث تخطط لقضاء عطلة صيفية برفقة عائلتها بشروط صارمة

أسعار ومواصفات لادا لارجوس lada largus بعد طرحها رسميا في مصر .. صور