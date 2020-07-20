السعودية تحدد موعد إجازة عيد الضحي للقطاعين العام والخاص

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك لموظفي القطاعين العام والخاص داخل المملكة.





ووفق ماذكرته الوزارة فإن إجازة موظفي القطاع العام ستبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 23 يوليو الجاري علي ان يتم إستئناف العمل بعد الإجازة يوم الأحد التاسع من اغسطس.





كما أعلنت الوزارة ايضا إجازة عيد الأضحي لموظفي القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لمدة 4 أيام حيث تبدأ بنهاية دوام يوم الأربعاء التاسع والعشرين من يوليو والجاري.





وبيًنت الوزارة ان عودة موظفي القطاع الخاص الي أعمالهم تبدأ من يوم الاثنين الثالث من أغسطس القادم.