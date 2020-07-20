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أخبار العالم

بعد زيادة عدد الوفيات.. سوريا تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة تفشي كورونا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 04:20 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قررت السلطات السورية اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، حيث صرح وزير الصحة السوري، نزار يازجي، بأنه سيتم إعادة إغلاق صالات الأفراح والعزاء.

وأشار يازجي إلى أنه سيتم إعادة فتح المطارات السورية، موضحا أن هناك دراسة لإعادة فتح مطار دمشق الدولي قريبا مع تزويده بأجهزة الفحص الخاصة بفيروس كورونا، واتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير الاحترازية.

وقال يازجي: "بدءا من الغد سيكون هناك 4 مراكز للفحص للتأكد من عدم وجود فيروس كورونا للمسافرين خارج البلاد، وسيكون التحليل مختوما من وزارة الصحة كي تقبله الدول الأخرى".

وأكد وزير الصحة السوري على استمرار إعادة المواطنين العالقين في الخارج على مراحل مع مراقبة الوضع الوبائي واستعدادات مراكز الحجر والعزل".

في السياق ذاته، قررت الصحة السورية إعادة إغلاق صالات الأفراح والعزاء للحد من انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن تجاوز الإصابات بكورونا في بلاده حاجز 500 إصابة ينذر بتفش أوسع حال التهاون في بإجراءات الوقاية.

وحول زيادة عدد الوفيات قال الوزير السوري، إن أسباب ذلك غير معروفة، ورجح أن تكون بسبب عدم الإبلاغ عن حالات مرضية تعالج منزليا والتأخر بطلب الاستشارة.

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