الصحة العالمية: فيروس إيبولا خرج عن السيطرة

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين أن فيروس إيبولا خرج عن السيطرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.





وحذرت منظمة الصحة العالمية من ن ارتفاع الإصابات به بسبب إقامة الجنازات في البلاد.





ونقلت وكالة "رويترز" عن مايك رايان مدير برنامج الطوارئ في المنظمة قوله إن عدد الإصابات بإيبولا غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 60 حالة، مشددا على أن إقامة الجنازات أمر يبعث على القلق فيما يتعلق بانتشار المرض.





وأضاف أنه جرى رصد 3 حالات أخرى في مطلع الأسبوع، ليصل الإجمالي إلى 56 إصابة مؤكدة، مع 4 حالات مشتبه بها في التفشي الذي أعلن عنه الشهر الماضي في الإقليم الاستوائي في البلاد.





وأوضح أن المرض نشط وليس تحت السيطرة"، مؤكدا أن طقوس الدفن أمر باعث على القلق.



