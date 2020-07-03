بعد انتشاره فى أمريكا .. كل ما تريد معرفته عن فيروس إيبولا الأرنب

انتشر خلال الأيام الماضية فى الولايات المتحدة الأمريكية فيروس جديد يسمى " إيبولا الأرنب "، ويتسبب هذا الفيروس الغامض و شديد العدوى في موت الأرانب بالمنازل في جميع أنحاء الولايات المتحدة بشكل مفاجئ.





أكدت أماندا جونز ، طبيبة بيطرية من كيلين بولاية تكساس، فى إحدى التصريحات الصحفية، بأن فيروس إيبولا الأرنب يسبب نزيفًا حادًا وفشلًا في الأعضاء كما يؤدى إلى وفاة الإنسان و الحيوانات .





يسبب الفيروس آفات في أعضاء وأنسجة الأرانب ، مما يؤدي إلى النزيف الداخلي والموت، ونادرا ما تظهر أعراض على الارانب، ولكن فى الأغلب ما تكون العلامة الخارجية الوحيدة على إصابة الحيوانات بعد وفاتها وبعد سقوطها فجأة ، تتسرب من أنفهم إفرازات دموية.





منذ أبريل ، أكدت وزارة الزراعة الأمريكية حالات الإصابة بـ RHDV2 في أريزونا وكاليفورنيا وكولورادو ونيفادا ونيو مكسيكو ويوتا وتكساس، وأصيبت بعض الأرانب من غرب المكسيك بالفيروس أيضا.





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قال إريك ستيوارت ، المدير التنفيذي لجمعية مربي الأرانب الأمريكية ، أن في عام 2018 ، ظهر هذا الفيروس بين الأرانب الأليفة في ولاية أوهايو ، ثم حدث تفشي منفصل في ولاية واشنطن في أواخر فبراير ، توفي أكثر من اثني عشر من الأرانب في مركز طب الطيور والطب الغريب في مانهاتن ، واستسلموا للفيروس في دقائق وسط نوبات عنيفة.





كما قال رالف زيمرمان ، طبيب بيطري في ولاية نيومكسيكو "ما زلنا لا نعرف حتى الآن أين نشأ. "إنها تتضخم وتتحرك بشكل جنونى، فقد أصيب ما يقرب من 500 حيوان في نيو مكسيكو بين مارس ويونيو الماضى.



