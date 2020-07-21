علشان يكون سهل.. 8 نصائح احرص عليها إذا نويت صيام ذي الحجة

2- يجب الحرص على شرب كوب من الماء كل ساعة من بعد الافطار وحتى السحور؛ لتجنب الجفاف وفقدان السوائل من الجسم.









3- يفضل الابتعاد عن الأطعمة عالية الأملاح ، مثل: المخللات واستبدالها بالسلطه، وذلك لان زياده الاملاح تضر بالكلى، وتعمل على احتباس السوائل بالجسم، وزياده الوزن، وزياده الشعور بالعطش خاصه في السحور.

4- يفضل الابتعاد عن الأطعمة عالية السكر، مثل: الحلويات المصنعة واستبدالها بالفواكه، وذلك لأن السكريات تزيد الشعور بالجوع والعطش، وتزيد الوزن بعكس الفواكه التي تعطي الشعور بالشبع بسبب الألياف الموجودة بها.





5- يفضل ان تعتمد وجبة الإفطار على عدد فردي من التمر والحليب قليل الدسم، أو الماء، وبعد تناوله بربع ساعه؛ يفضل تناول اللحوم مشوية او مسلوقة، أو مطهية بطريقه صحيه قليله الدسم، مع طبق صغير من الكربوهيدرات المعقدة، مثل: الفريك او البطاطس المشويه او المسلوقه، او المكرونه البنية والخبز البني، مع طبق من السلطة، ويفضل تناوله في بداية الوجبة، أو طبق من الخضار المطهو بطريقة صحية.





6- يفضل ان تحتوي وجبه السحور على البروتينات بطيئه الامتصاص، مثل: الفول او الفاصوليا البيضاء أو الحمراء أو الشوفان أو البيض المسلوق؛ حيث انها تعمل على زيادة الشعور بالشبع لمدة طويلة وان تحتوي على الخضروات، مثل: الخيار والكوسة؛ حيث انها تعمل على عدم الشعور بالعطش لمدة طويلة.



