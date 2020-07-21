علشان يكون سهل.. 8 نصائح احرص عليها إذا نويت صيام ذي الحجة

أيام قليلة تفصلنا عن العشرة الاوائل من شهر ذي الحجه المباركة، والتي أقسم الله بها في قوله- تعالى- (والفجر* وليال عشر)؛ حيث يتسارع المسلمون لـ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة في هذه الأيام، وذلك لفضله، وفضل الأعمال الصالحة فيها.
وقال معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية، أن الصيام بوجه عام مفيد للجسم، ولكن الجسم لا يكون مهيئا للصيام بعد فترة طويلة من عدم الإعتياد عليه؛ وهو ما يتسبب في بعض التعب للبعض، بالأخص انها في فصل الصيف، ومع احتياج الجسم الكبير لـ شرب الماء.
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وتابع القيعي في تصريح لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان هناك بعض النصائح التي يجب ان نتبعها في صيام العشر الاوائل من ذي الحجة؛ وذلك حتى نصوم بأمان ودون الشعور بالتعب او حدوث زيادة للوزن، ومن ابرز هذه النصائح، ما يلي:
1- يفضل ان يكون التمرين بعد الافطار بساعه، وتجنب التمرين قبل الإفطار، وذلك بسبب شدة حرارة الطقس في هذه الأيام.
وقال معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية، أن الصيام بوجه عام مفيد للجسم، ولكن الجسم لا يكون مهيئا للصيام بعد فترة طويلة من عدم الإعتياد عليه؛ وهو ما يتسبب في بعض التعب للبعض، بالأخص انها في فصل الصيف، ومع احتياج الجسم الكبير لـ شرب الماء.
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وتابع القيعي في تصريح لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان هناك بعض النصائح التي يجب ان نتبعها في صيام العشر الاوائل من ذي الحجة؛ وذلك حتى نصوم بأمان ودون الشعور بالتعب او حدوث زيادة للوزن، ومن ابرز هذه النصائح، ما يلي:
1- يفضل ان يكون التمرين بعد الافطار بساعه، وتجنب التمرين قبل الإفطار، وذلك بسبب شدة حرارة الطقس في هذه الأيام.
2- يجب الحرص على شرب كوب من الماء كل ساعة من بعد الافطار وحتى السحور؛ لتجنب الجفاف وفقدان السوائل من الجسم.
3- يفضل الابتعاد عن الأطعمة عالية الأملاح، مثل: المخللات واستبدالها بالسلطه، وذلك لان زياده الاملاح تضر بالكلى، وتعمل على احتباس السوائل بالجسم، وزياده الوزن، وزياده الشعور بالعطش خاصه في السحور.
4- يفضل الابتعاد عن الأطعمة عالية السكر، مثل: الحلويات المصنعة واستبدالها بالفواكه، وذلك لأن السكريات تزيد الشعور بالجوع والعطش، وتزيد الوزن بعكس الفواكه التي تعطي الشعور بالشبع بسبب الألياف الموجودة بها.
5- يفضل ان تعتمد وجبة الإفطار على عدد فردي من التمر والحليب قليل الدسم، أو الماء، وبعد تناوله بربع ساعه؛ يفضل تناول اللحوم مشوية او مسلوقة، أو مطهية بطريقه صحيه قليله الدسم، مع طبق صغير من الكربوهيدرات المعقدة، مثل: الفريك او البطاطس المشويه او المسلوقه، او المكرونه البنية والخبز البني، مع طبق من السلطة، ويفضل تناوله في بداية الوجبة، أو طبق من الخضار المطهو بطريقة صحية.
6- يفضل ان تحتوي وجبه السحور على البروتينات بطيئه الامتصاص، مثل: الفول او الفاصوليا البيضاء أو الحمراء أو الشوفان أو البيض المسلوق؛ حيث انها تعمل على زيادة الشعور بالشبع لمدة طويلة وان تحتوي على الخضروات، مثل: الخيار والكوسة؛ حيث انها تعمل على عدم الشعور بالعطش لمدة طويلة.
7- ينصح بتجنب التواجد في حرارة الشمس المباشرة لمدة طويلة في وقت الصيام؛ وذلك لتجنب التعرض لـ لضربة الشمس أو الدخول في حالة الجفاف.
8- عند الشعور بالتعب بأي من هذه الحالات؛ يجب الإفطار على الفور، والذهاب لأقرب مستشفى.
8- عند الشعور بالتعب بأي من هذه الحالات؛ يجب الإفطار على الفور، والذهاب لأقرب مستشفى.