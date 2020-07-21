بيطري الشرقية: المرور على 43 محلا ومنشأة غذائية للتأكد من صلاحية السلع وضبط الأسعار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لجميع الاشتراطات الصحية والبيئة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشددا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.









وأكد الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري، أنه خلال اليومين الماضيين، قامت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية بمراكز "منيا القمح - بلبيس – أبو حماد - العاشر من رمضان" بالاشتراك مع الرقابة التموينية ومباحث التموين ومجلس مدينة بلبيس بشن حملات تفتيشية بمراكز أبو حماد ومنيا القمح و بلبيس ومدينة العاشر من رمضان.









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تم المرور على 43 "محل جزارة + ثلاجة حفظ لحوم + مطعم + شادر بيع لحوم- أسماك"، وضبط 15 كجم لحوم صالحة للاستهلاك (ذبح خارج المجازر)، و263 كجم لحوم، و126 كجم كبدة، و30 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها وتحرير 8 محاضر مخالفة بمعرفة الطب البيطري لاتخاذ اللازم قانونا.









فيما تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية وتكثيف الحملات التفتيشية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.