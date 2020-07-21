محور سرت الجفرة.. مخاوف من حرب أهلية في ليبيا برعاية أردوغان

يبدو أن المعارك الليبية التي طال أمدها ستندلع مرة أخرى مع التحشيد الكبير الذي تقوم به القوات المدعومة من تركيا، والمتمثلة في حكومة الوفاق نحو سرت برعاية أردوغان، وفق ما عبرت صحيفة أحوال التركية.





ونقلت الصحيفة ما قاله الباحث السياسي في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، طارق ميجريسي : من أن "كل شيء يتحرك نحو تصعيد هائل حول مدينة سرت"، مشيرًا أيضًا إلى القاعدة الجوية القريبة من الجفرة، ومرجحًا أن يكون هذان الموقعان والمحور بينهما، ساحة المعركة التالية والحرب الأهلية الليبية.





ومنذ عام 2015 ، ويسعى الجيش الوطني الليبي لتحرير ليبيا، داخلا في معارك ضد الوفاق ومليشياتها المدعومة من تركيا وقطر.





في أبريل 2019 ، أطلق الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر حملة كبيرة لإسترجاع طرابلس، وهو ما جعله يقترب بشكل حاسم من تحرير العاصمة، لكن تركيا وقعت في أواخر العام الماضي اتفاق تعاون عسكري ، وكذلك صفقة حدود بحرية ، مع حكومة الوفاق، وبدأت في إرسال مستشارين عسكريين أتراك ، وآلاف المتمردين السوريين والمرتزقة والأسلحة بما في ذلك الطائرات بدون طيار وأنظمة الدفاع الجوي المتقدمة.





وهذا ما أدى إلى إطالة أمد المعارك ، وتحرك مقاتلي الوفاق المدعومة من تركيا شرقًا باتجاه سرت في نهاية هذا الأسبوع، بينما عزز الجيش الوطني الليبي حفتر دفاعات سرت استعدادًا لمعركة كبيرة، ومنع تركيا من الوصول إلى موانئ النفط الرئيسية في ليبيا.





و أرسلت تركيا أكثر من 16000 من المتمردين السوريين للقتال إلى جانب حكومة الوفاق ، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان ، بما في ذلك 2500 عضو من تنظيم داعش .









وقال ميجريسي: "نحن بالفعل في مكان غريب، عندما نجد السوريين يقاتلون على الشواطئ الليبية. الأزمة حقيقة تستمر في التفاقم ، وتزداد سوءًا ، ولا تبشر بالخير لمستقبل ليبيا".





وتندد فرنسا بدور تركيا في ليبيا، وبخاصة منذ الحادث البحري الذي وقع في 10 يونيو، حينما رفضت سفينة حربية تركية يعتقد أنها كانت تحمل أسلحة إلى ليبيا السماح لفرقاطة فرنسية بإجراء عمليات تفتيش إلزامية كجزء من حظر الأسلحة الذي تفرضه منظمة حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة.





و في الأسبوع الماضي ، دعمت الولايات المتحدة وجهة النظر الفرنسية ، بعد يوم من حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر الهاتف.





ولفت ميجريسي إلى إن "فرنسا تعتبر تركيا سبب جميع المشاكل وزعزعة الاستقرار في البلاد ، مشيرا أيضًا إلى القضايا المرتبطة بالسياسة الداخلية واللاجئين. وغلى إنها جزء من خلاف أوسع نطاقا مع تركيا.



