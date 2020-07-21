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رياضة

محمد طاهر زيادة يواصل تألقه ويحصد فضية بطولة أوبلاجبيك للفروسية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:34 م
محمد طاهر زيادة
محمد طاهر زيادة
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القسم الرياضي
واصل فارس مصر الدولي محمد طاهر زيادة لاعب منتخب الفروسية  تألقه واستطاع في حصد المركز الثانى ببطولة اوبلاجبيك المقامة ببلجيكا و المصنفه نجمتين على مستوى بطولات العالم.

وشهدت البطولة منافسة شرسة بين جميع الفرسان خاصة وأن البطولة يشارك فيها عدد كبير من اللاعبين المتميزين والمصنفين على مستوى العالم .

ومن جانبه أعرب زيادة عن سعادته بهذه البطولة خاصة وانه فاز منذ ايام ببرونزية الجائزة الكبري والتى اقيمت ايضا ببلجيكا وتعتبر هذه اول بطولة يحققها لاعب مصري بعد عودة النشاط الرياضي بسبب توقفه لأزمة كورونا.

واشار زيادة أن بطولة اوبلاجبيك بداية نحو المزيد من البطولات التي أسعى للمشاركة فيها في الفترة القادمة بعد عودة النشاط الرياضي ولدينا خطة كبيرة في الفروسية للبطولات القادمة من أجل المنافسة عليها

وأضاف فارس مصر ان هناك دعم كبير من قبل وزارة الشباب والرياضة من خلال الدكتور اشرف صبحي والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية واتحاد الفروسية  ومسؤولو البنك الأهلي المصري الراعي الرسمي لى بالأضافة الى شركة وادى دجلة وروابط الرياضية المسوق الحصري لي.
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