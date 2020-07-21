الزمالك يسدد القسط الأخير لأرض النادي بأكتوبر

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك أنه تم تسديد القسط الأخير لأرض النادى بمدينة أكتوبر رغم أنه كان مستحقا سداده في 31 مايو 2021 ، وذلك بشيك قدره مليون و600 ألف جنيه.





وشدد مرتضى منصور على أن تسديد قيمة القسط قبل موعده ، هو أكبر رد على أصحاب المصالح الشخصية الذين رددوا سحب الأرض من النادي.

وأشار رئيس النادي إلى أن تسديد الزمالك القسط الأخير جعل الأرض ملكا خالصا للنادي.





وفي سياق متصل كان مجلس الزمالك قد أعلن عن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادي والمقرر لها يومي 26 و 27 يوليو الجاري وذلك لمناقشة الميزانية والحساب الختامي للنادي وباقى جدول الأعمال بها.



