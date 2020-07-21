سارة الجوهري تبدأ انطلاقة غنائية عالمية بأغنية "بلونة"

تستعد الفنانة سارة الجوهري لتدشين انطلاقة فنية جديدة في مشوارها الموسيقي عبر إطلاق أجدد أعمالها الغنائية "بلونة"، مع يونيفرسال ميوزيك العالمية.

واختارت سارة الشهيرة بلقب "جوهري"، أن تعيد إحياء أول وأقدم أغنياتها "بلونة"، التي ظهرت لأول مرة منذ سبع سنوات تزامنًا مع انطلاقها رسميًا في رحلتها الفنية المستقلة، ولكن هذه المرة بشكل مختلف واحترافي، حيث تعيد إصدارها بروح عصرية وتسويقية عالمية تحت مظلة شركة الإنتاج العالمية "يونيفرسال ميوزيك Universal Music Mena"، التي تعاقدت معها رسميا منذ ثلاثة سنوات لتتولى مهمة تسويق وتوزيع أعمالها الغنائية.

وتجسد أغنية "بلونة" قصة حقيقية عاشتها جوهري عندما صدمها منتج فني برفض العمل معها بحجة وزنها الزائد حتى بدون أن يسمع صوتها أو يختبرها، لتقرر وقتها أن تكتب ما مرت به بشكل أغنية تندد بالحكم على الأشخاص بمجرد مظهرهم الخارجي، وبالفعل حققت الأغنية فور ظهورها نقلة نوعية بالنسبة لسارة وأطلقت بها مشوارها الغنائي، وتعاونت خلالها مع الملحن وعازف الجيتار عمرو طنطاوي، رفيق درب عمرو دياب وقدم العديد من الأغنيات الناجحة مع الهضبة مثل "عودوني" و"ويلوموني" و"العيون" و"الليلة".

وأغنية "بلونة" من كلمات وألحان جوهري، ومن توزيع شريف الوسيمي، وشارك فيها الموسيقيين، هاني بدير بعزف البركشن وعز شهوان بعزف البيز جيتار ووائل النجار بعزف الأكورديون وأحمد فيدو بعزف الفيولين، بجانب مهندس الصوت معتز ندى، وتعتبر هذه الأغنية رابع تعاون رسمي مع يونيفرسال، بعد أغنيات "هاي" و"داير زيادة" وتأتي بعد سنتين منذ آخر أغاني سارة "بيبصو"، ومن المقرر أن تطلق أكثر من ثلاثة أغنيات جديدة خلال الفترة المقبلة بواقع أغنية سنجل كل شهر تقريبًا بداية من "بلونة" التي تظهر يوم الخميس المقبل بشكل فيديو كليب.