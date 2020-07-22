في 20 دقيقة .. أقوى ماسك تفتيح للبشرة الدهنية

تحتاج البشرة الدهنية عناية خاصة بشكل يومي، خاصة إذا كنتِ تعانين من حبوب الشباب والبثور، فيمكنك الاستعانة ببعض الوصفات الطبيعية الفعالة في تفتيح البشرة الدهنية وتقليل إفراز الدهون وعلاج حب الشباب.





نصح موقع Glowoink المعني بجمال المرأة بوصفة طبيعية قوية تساعد على تفتيح البشرة الدهنية وسهلة التحضير، إليك الطريقة ..





مكونات ماسك البشرة الدهنية :

ثمرة موز ملعقة حليب 2 ملعقة من الشوفان المطحون ملعقة عسل ابيض





في وعاء اهرسي الموزة وضيفي لها الشوفان المطحون

ضيفي الحليب والعسل واعجني الخليط حتى تحصلي على قوام متماسك

اغسلي بشرتك بالغسول الخاص بالبشرة الدهنية

جففي وجهك بمناديل ثم وزعي الخليط برفق على بشرتك بالكامل وعلى الحبوب

اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر ويكرر مرة كل أسبوع .





الطريقة