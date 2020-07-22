AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

غدا.. صرف معاشات أغسطس

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:15 ص
صرف المعاشات
صرف المعاشات
Advertisements
محمد عبد المنعم
أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فقد تقرر صرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك تيسيرا على أصحاب المعاشات.


وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن جميع المعاشات ستكون متاحة صباح غد، الخميس، في الحسابات البنكية وماكينات الصراف الآلي atm، ويمكن لكل أصحاب المعاشات الصرف من ماكينات الصرف الآلي صباح ذلك اليوم.


أما عن خطة الصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد المصري، فأوضح أن خطة الصرف هذا الشهر ستكون كالآتي:

 الصرف لمن كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو ٢٠٢٠ أقل من ١٠٠٠ جنيه بداية من الخميس من منافذ الهيئة التي ستعمل بشكل استثنائي؛ على أن يستكمل الصرف لنفس الفئة يوم السبت من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.


من كانت معاشاتهم أقل من ٢٠٠٠ جنيه قبل زيادة يوليو ٢٠٢٠ فيتم الصرف لهم يومي الأحد والاثنين من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.


على أن يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.


وقال رئيس هيئة التأمين الاجتماعي إن هناك إقبالا من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية، لذلك سيتم إتاحة صرف المعاشات صباح الخميس من خلال توفير ١٠ آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد.


وأكد عوض ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف جميع الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التضامن: إتاحة صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي 1 يونيو

اليوم ..صرف معاشات يونيو من خلال ماكينات ATM

بدء صرف معاشات يوليو والدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة.. غدا

التضامن: في أول أيام يوليو.. صرف 1.837 مليار جنيه معاشات بالزيادات وفروق العلاوات والدفعة الأولى من المتجمدات

انتظام صرف معاشات يوليو والعلاوات لليوم الثانى

وفقا لتوجيهات الرئيس.. صرف معاشات أغسطس الخميس القادم

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22 -7- 2020 والقنوات الناقلة

كثرة تناولها لا يزيد الوزن..أطعمة سحرية تعرفى عليها

اخبار التوك شو.. إحباط عملية إرهابية في بئر العبد.. أحمد موسى: جيشنا عظيم ارفع رأسك أنت مصري.. وزير التعليم: نتائج الثانوية بعد العيد.. أردوغان يعترف بإرسال دواعش إلى سيناء

نجل ملياردير مصري يتهم شقيقته بالاستعانة بحراسها لضربه في صالة الجيم.. تفاصيل

أخبار الرياضة .. رحيل رمضان صبحي قبل نهائي إفريقيا.. وإصابة عمرو جمال بـ كورونا

تقرير أوروبي: الجيش المصري قادر على سحق أي وجود تركي في ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من نقاش إلى رسام تجوب لوحاته الدول.. قصة فنان من بنى سويف لم يكمل تعليمه

لأول مرة .. ظهور المقصورة الداخلية هيونداي توسان 2021.. صور

صحي للمناعة.. طريقة عمل البيض الإسباني