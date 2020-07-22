غدا.. صرف معاشات أغسطس

أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فقد تقرر صرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك تيسيرا على أصحاب المعاشات.









وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن جميع المعاشات ستكون متاحة صباح غد، الخميس، في الحسابات البنكية وماكينات الصراف الآلي atm، ويمكن لكل أصحاب المعاشات الصرف من ماكينات الصرف الآلي صباح ذلك اليوم.









أما عن خطة الصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد المصري، فأوضح أن خطة الصرف هذا الشهر ستكون كالآتي:





الصرف لمن كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو ٢٠٢٠ أقل من ١٠٠٠ جنيه بداية من الخميس من منافذ الهيئة التي ستعمل بشكل استثنائي؛ على أن يستكمل الصرف لنفس الفئة يوم السبت من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.









من كانت معاشاتهم أقل من ٢٠٠٠ جنيه قبل زيادة يوليو ٢٠٢٠ فيتم الصرف لهم يومي الأحد والاثنين من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.









على أن يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.









وقال رئيس هيئة التأمين الاجتماعي إن هناك إقبالا من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية، لذلك سيتم إتاحة صرف المعاشات صباح الخميس من خلال توفير ١٠ آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد.







