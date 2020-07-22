نائبة تشيد بالأعمال البطولية لقواتنا المسلحة للقضاء على الإرهاب في شمال سيناء

أشادت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بالأعمال البطولية والتضحيات الفدائية التي يقدمها أبطال القوات المسلحة البواسل والنجاحات المتتالية في ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية بسيناء، و إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بإستخدام (4) عربة وعدد من العناصر التكفيرية؛ إضافة لمقتل 18 فردا تكفيريا منهم فرد يرتدى حزاما ناسفا، وتدمير عدد 4 عربة منهم 3 عربة مفخخة .





وأكدت النائبة مارجريت عازر فى بيان صحفى لها أن ما يقدمه أبطال القوات المسلحة البواسل من جهود وتضحيات هي وسام شرف على جبين كل مواطن مصري يعرف قدر هذا الوطن وأصالته، وعراقة تاريخه والجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة في الدفاع عن تراب الوطن ومواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه وحماية الحدود المصرية تعكس مدى القدرة القتالية لقواتنا المسلحة واليقظة التامة على حماية كل شبر من تراب الوطن و القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم





ووجهت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تحية إعزاز وتقدير للقوات المسلحة الباسلة على الجهود الكبيرة والنجاحات المتواصلة فى القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه بمنطقة سيناء.





ونعت شهداء الوطن الأبطال داعية المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته ويرزق أهلهم وذويهم الصبر والسُّلوان.