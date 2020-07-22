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حوادث

ضبط 725 هاربًا من أحكام و377 مخالفة مرورية بأسوان

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:51 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
تستكمل الأجهزة الأمنية داخل نطاق محافظة أسوان سلسلة حملاتها لضبط الخارجين عن القانون وبسط الأمن في الشارع من خلال القضاء على جميع أشكال الجريمة.


وفى سبيل تنفيذ ذلك، نجحت جهود المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان في ضبط مجموعة من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، حيث تم ضبط 725 هاربًا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، من بينهم 141 هاربًا من جنح الحبس الجزئي، وضبط 23 هاربًا من جنح الحبس المستأنف.


كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 396 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 163 محكوما عليهم فى جنح المخالفات، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.


فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 متهمين من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة، وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن كيلو جراما، و2 من الأسلحة النارية، وتم التحفظ على المتهمين، والمواد المخدرة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة.


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وفى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 25 قضية تموينية شملت 5 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، و6 قضايا لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمى، و10 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، وقضية لسلع مجهولة المصدر.


فيما تم ضبط 377 مخالفة مرورية متنوعة تضمنت ضبط سائق تحت تأثير المخدر، وسيارة وتوك توك بدون ترخيص، وتحرير 49 مخالفة تجاوز حد السرعة، بجانب التصالح الفورى في 57 مخالفة، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش، بالإضافة إلى سحب تراخيص 61 حالة لعدم قبول التصالح، وتحرير 110 مخالفات متنوعة. 
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